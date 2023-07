Eerste draaidag van Sieg De Doncker in telenovelle met CAMILLE valt in het water: “Geen paniek, we hebben nog tijd”

ShowbitsDe nieuwe telenovelle rond CAMILLE (22) gaat ‘Milo’ heten. Meteen ook de naam van haar personage in de reeks. Dat ook Karen Damen (48) een rol zou krijgen, was al bekend. VTM onthulde nu -eindelijk- de rest van de cast. Daarbij nog één zeer opvallende naam: Sieg De Doncker (34). Na zijn passage in ‘Familie’, strikt hij nu een nieuwe rol. “Nog één weekje vakantie en dan beginnen we eraan.”

De kijkers mochten kiezen uit drie namen voor telenovelle rond ‘#LikeMe’-ster Camille Dhondt : ‘Milo’, ‘Belle’ en ‘Solange’. “Milo was vroeger mijn bijnaam op school. Ik had ooit Camille slordig geschreven waardoor de ‘e’ op het einde een ‘o’ leek. Sindsdien noemde iedereen mij dus Milo”, aldus de zangeres. Belle is de afkorting van de naam van haar mama Isabelle en Solange is de naam van haar overgrootmoeder, die vroeger zangeres was.

Onthulling castleden

Katelijne Verbeke, Mathijs F Scheepers, Karen Damen én Sieg De Doncker krijgen een vaste rol in de reeks. Na zijn rol als slechterik Koen Peyskens in ‘Familie’, heeft Sieg nu een gloednieuwe rol beet. “Ik heb het toch even moeten verzwijgen. Wat niet gemakkelijk was, want ik kreeg steeds weer de vraag: ‘wat is het volgende op de planning?’”, bekent hij aan Jarne van ‘Showbits’. Hij vervolgt: “Ze wisten dat mijn rol in ‘Familie’ ten einde ging komen en toen belde iemand mij op om te vragen of ik geen auditie wilde komen doen.”

Bad guy?

En met succes zo blijkt. Sieg neemt in de telenovelle de rol van inspecteur Lou op zich. “Zo’n bad guy als Koen in ‘Familie’ zal ik waarschijnlijk niet zijn, maar ik loop er wel een beetje de kantjes vanaf. Ik denk wel als je zo één keer een slechterik hebt gespeeld, je al snel opnieuw gevraagd wordt voor zo’n rol. Maar ik hoop oprecht dat ik in de toekomst eens de held kan spelen, zoals ik vroeger ben begonnen bij Ketnet.” Zingen zal Sieg niét doen in de muzikale reeks. “Dat zit niet in mijn rol verwerkt. Het is ook geen musical. Er zal wél gezongen worden, maar ik ga het niet doen. Jammer, want ik zing echt graag...”

De opnames van de reeks zijn op 4 juli van start gegaan in Boortmeerbeek. “Volgende week is mijn eerste draaidag. Ik denk dat het een hele drukke zomer gaat worden. Een telenovelle of een soap, dat is hard werken, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Ik hoop dat de mensen dat weten, anders moeten ze maar eens een dagje komen figureren, dan zullen ze het zelf zien", lacht hij.

‘Milo’ komt (wellicht) in januari 2024 op VTM.

KIJK. En de naam van de telenovelle van CAMILLE is... Milo!

