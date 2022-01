Eerste Belgische ‘True Crime’-serie komt naar Streamz en Play4

Als kijker zit je op de eerste rij: de makers konden op journalistieke wijze de hand leggen op authentiek gerechtelijk foto -en videomateriaal dat voor het eerst zal getoond worden in de reeks. Wat is er gebeurd? Wie heeft het gedaan? Wat bezielde de dader? Hoe werd de zaak opgelost en tot welke bestraffing leidde het onderzoek? In deze meeslepende crimereeks kom je dit allemaal te weten. Hieronder kom je meer te weten over de eerste drie zaken.

1. ‘Nacht van de waanzin’ (dubbele aflevering)

De docureeks start met de tot elke verbeelding tartende zaak van Osman Calli, een koele seriekiller die in één nacht zijn vrouw, zijn zus, zijn ex en haar schoonmoeder in Gent en in Aalst vermoordde. Twee slachtoffers van de nachtelijke raid overleefden de schietpartij. Eén van de twee slachtoffers betrof een vergissing. Deze man is voor zijn leven gekluisterd aan zijn rolstoel. Ze getuigen openhartig in deze dubbele aflevering.

2. ‘Nachtmerrie tegen sluitingsuur’

Kelly Hesters werd tegen sluitingsuur in haar boetiek aangevallen en gemarteld door een psychopaat. Ze overleefde de moordpoging als bij wonder. In deze aflevering getuigt Kelly over de gruwelijke feiten die haar als 22-jarige in de fleur van haar leven overkwamen die befaamde avond op 16 april 2002.

3. ‘Dood-geknuffeld’

In de zaak Werbrouck-Eyletten beleven we mee hoe een weerloze demente moeder wordt mishandeld door haar eigen dochter en wordt vermoord door diens ex-partner. In deze aflevering gaan we op zoek naar de waarheid en tegelijkertijd focussen we ons ook op oudermishandeling en hoe Myriam Werbrouck en Freddy Eyletten, haar ex-partner, erin geslaagd zijn iedere vorm van externe controle stap voor stap uit te schakelen.

Samenwerking 'De Volksjury’

De populaire Belgische true-crimepodcast ‘De Volksjury’ zal doorheen het jaar over vier ‘True Crime Belgium’-cases een special brengen voor de liefhebbers. In de eerste aflevering zullen ze dieper ingaan op het verhaal van Osman Calli. De ongeduldige true-crimefan hoeft niet lang te wachten, want de podcast zal gepubliceerd worden op 17 februari, de dag na de lancering van de docureeks.

“Het is geen verrassing dat Vlamingen zich interesseren in true crime. In België bestaan al heel veel fictiereeksen over politie- en moordzaken en true crime is daarin de volgende logische stap”, zegt het ‘De Volksjury’-duo Silke Vandenbroeck en Laura Scheerlinck. Al vier jaar lang zitten ze maandelijks achter hun microfoon om samen de spannendste moordzaken te bespreken.

True crime wordt een belangrijk deel van het aanbod van Streamz in 2022. Zo brengen ze onder andere op 24 januari ook de VTM-docureeks ‘De Kasteelmoord’ en volgt later dit jaar de docureeks ‘De Sneeuwman’ over moordenaar Michel Stockx.

‘True Crime Belgium’ is een productie van Lecter Scripted Media voor Streamz en SBS. Er verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering op Streamz en later op Play4.

