Eerste beelden van ‘James de musical’: “Het voelde als thuiskomen in mijn eigen leven”

TV RECENSIE. ‘Dexter: New Blood’: “Voor een reeks waarop niemand zat te wachten, is het verdomd moeilijk om weg te kijken”

De grootste horror die ‘Dexter’-fans in acht seizoenen hebben meegemaakt, was ongetwijfeld het einde. Maar kijk, na acht jaar is de bekroonde tv-reeks over een man die overdag moordenaars klist, maar ’s nachts zelf hakbijl en beenderzaag bovenhaalt, terug van weggeweest. Of ‘Dexter: New Blood’ op Streamz er ook in slaagt om nieuw leven in dit tv-monument te blazen? Of er louter toe bijdraagt om de slechte nasmaak nog slechter te maken? Dat zoekt Evelien Delgouffe in onze Kijkgids voor u uit.

17:07