Eerste beelden van ‘Fear Factor’ met Alex Agnew tonen spannende opdracht: “Zit te wachten tot je verdrinkt”

In de eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘Fear Factor’ krijgen we te zien hoe enkele duo’s één van hun grootste angsten moeten overwinnen. Zo moeten er telkens twee kandidaten plaatsnemen, waarvan eentje in de koffer, in een auto. Nadien krijgen we te zien hoe een kraan de wagen in de lucht hijst om deze vervolgens in ijskoud water te laten zakken. De opdracht is alvast ‘simpel’: sink or swim. En dat mogen de deelnemende duo’s alvast redelijk letterlijk nemen. “Je zit gewoon te wachten tot je verdrinkt.”