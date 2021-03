Eerste beelden van ‘Camping Coppens’ tonen hoe Staf en zijn familie alles achterlaten voor een nieuw leven in Zweden

Staf Coppens en zijn vrouw Monique (47) koesteren al jaren een droom om een camping te openen in Zweden en door corona zijn hun plannen in een stroomversnelling gekomen. Zo’n zes maanden geleden is het koppel samen met hun twee kinderen Beau en Nora dan ook vertrokken. Hoe hun avontuur begonnen is, kunnen we vanaf volgende week ontdekken op VTM, maar in de eerste beelden krijgen we alvast een kleine sneak peek van wat we mogen verwachten.