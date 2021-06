Een zomer vol (tv-)drama: onze favoriete soaps om te streamen

Met de jaarlijkse zomerstop van ‘Thuis’ (11/6) en ‘Familie’ (25/6) in aantocht dreigt het zwarte gat voor soapliefhebbers. We steken hen alvast een hart onder de riem door onze Kijkgids aan te vullen met onze selectie van de beste soapachtige series. Op het menu: het nieuwe negende seizoen van ‘D5R’ (Streamz), de reboot van ‘Dynasty’ (Netflix), de schone schijn van ‘Desperate Housewives’ (Disney+), polygamie in ‘Big Love’ (Streamz) of de hilarische telenovela ‘Jane the Virgin’: aan roddels, bedrog en emoties alvast geen gebrek.

Bij de jongere kijker doet ‘D5R’ ongetwijfeld een belletje rinkelen. Een hele generatie Vlaamse tieners groeide namelijk op met de avonturen van Amber (Jamie-Lee Six), Leyla (Angela Jakaj), Vincent (Thijs Antonneau), Kyra (Liandra Sadzo) en Wout (Sander Provost), die elkaar kennen van school maar ook daarbuiten onafscheidelijk zijn. Vanaf het achtste seizoen verhuisde het decor van Vilvoorde naar studentenstad Gent. In deze negende jaargang duikt een oude liefde op, ontstaan er nieuwe vriendschappen en schudt een traumatische gebeurtenis de hechte vriendengroep door elkaar. Kunnen ze elkaar nog vertrouwen?

‘Desperate Housewives’ - 2004-2012 (Disney+)



In 2004 zette tv-maker Marc Cherry een nieuwe standaard voor de moderne soap met het scherp geschreven ‘Desperate Housewives’, dat uitgroeide tot een wereldwijd fenomeen en werd opgepikt in liefst 130 landen. De serie volgt de (niet zo) alledaagse perikelen van een groepje vriendinnen in het pittoreske Wisteria Lane - waar niets is wat het lijkt - door de ogen van Mary Alice Young, een buurvrouw die zich van het leven beroofde. Achter werkelijk elke voordeur blijken er geheimen en mysteries te schuilen. Felicity Huffman en Teri Hatcher wonnen respectievelijk een Emmy en Golden Globe voor hun knap vertolkte hoofdrollen.

‘Dynasty’ -2017-2021 (Netflix)

‘Dynasty’ is gebaseerd op de gelijknamige reeks uit de jaren 80, die zich afspeelde in Denver, Colorado. Deze moderne reboot, met Georgia’s hoofdstad Atlanta als setting, kan echter op meer bijval rekenen van critici. Opnieuw staat de machtsstrijd tussen de Carringtons en de Colby’s centraal, twee van Amerika’s rijkste families die vechten voor de controle over hun fortuin en kinderen. Op Netflix kan je al aan de slag met de eerste drie seizoenen. Seizoen vier ging vorige maand in première in de VS en wordt verwacht in december.

‘Jane the Virgin’ - 2014-2019 (Netflix)



Het verhaal van deze romantische en satirische serie is gebaseerd op de Venezolaanse telenovela ‘Juana la Virgen’. Golden Globe-winnares Gina Rodriguez schittert als Jane Villanueva, een diepgelovige 23-jarige latinavrouw die ontdekt dat ze per ongeluk kunstmatig werd geïnsemineerd en dus zwanger is. Dankzij de creatieve schrijfstijl van bedenker Jennie Snyder Urman behoort ‘Jane the Virgin’ tot dat select clubje van series die door de seizoenen heen niks aan kwaliteit inboeten.

