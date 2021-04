Een zomer vol sport, da's een zomer vol Karl

Als het van de VRT afhangt, zal u geen seconde moeten missen van de drie sportieve topevenementen van deze zomer. De 'moeder aller sportzomers' start al op 11 juni, met de openingswedstrijd van het EK voetbal, en loopt tot 8 augustus, met de slotceremonie van de Olympische Spelen in Tokio.

Net zoals bij het WK voetbal in 2018 wordt ook deze keer het containerdorp 'Villa Sporza' opgetrokken onder de VRT-toren aan de Reyerslaan. Tijdens het EK nemen de tv-, radio- en onlineredactie van Sporza daar hun intrek. Mogelijk zullen ook fans van de Rode Duivels kunnen afzakken naar het tijdelijke voetbaldorp, al zal dat afhangen van de coronamaatregelen die op dat ogenblik van kracht zijn.

De VRT zal alle voetbalmatchen live uitzenden: die van 15 uur op Eén, die van 18 uur op Canvas en de topwedstrijden om 21 uur opnieuw op Eén. Voor de omkadering bij de namiddag- en de vooravondmatchen is Maarten Vangramberen (45) tot aan de start van de Tour (26 juni) de gastheer. Voor de avondwedstrijden is dat vaste waarde Karl Vannieuwkerke, die vanaf de start van de Tour álle uitzendingen op zich neemt. Omdat zowat de hele wereld zeker is dat onze Rode Duivels het ver gaan schoppen op het EK, blijft hij gastheer tot en met de finale op 10 juli.

Eén week 'Vive le Vélo'

Al een dag later, op 11 juli, trekt Vannieuwkerke naar de Ronde van Frankrijk om er de laatste en beslissende week te volgen met 'Vive le Vélo'. Dat wordt een helse verplaatsing, want de Ronde bevindt zich die zondagavond in Andorra, op 1.162 km van Brussel. "De Tour start dit jaar een week eerder om weg te blijven van de startdatum van de Olympische Spelen (23 juli, red.). Daardoor is er uitzonderlijk twee weken overlapping met het EK. "Of onze Duivels nu super gaan spelen of niet, maakt

voor 'Vive le Vélo' niet veel uit. Alle belangrijke matchen zitten sowieso om 21 uur. Dat betekent dat je pas tegen middernacht zou kunnen starten met 'Vive le Vélo'. 'De avondetappe' in Nederland (gelijkaardig Tour-format van de NOS, red.) heeft dat ooit gedaan, maar het is eigenlijk zinloos. De inzet van middelen is dan niet meer te verantwoorden", maakt Karl duidelijk. Toch moeten de wielerfans niet wanhopen. "De VRT zal alle ritten rechtstreeks uitzenden en de eerste twee weken van de Tour brengen we vanuit ons tv-dorp aan de Reyerslaan voor of na het voetbal een wielerprogramma. Dat is nog niet definitief beslist. Het wordt een miniversie van 'Vive le Vélo', dat ofwel even na 20 uur start, ofwel een eind na 23 uur."

Voor de rechtstreekse verslaggeving van alle ritten staan Michel Wuyts (64) en José De Cauwer (71) opnieuw paraat. Gisteren werd beslist dat ze dat, net als vorig jaar, vanuit Brussel zullen doen. "Het gevaar voor corona is reëel. Vorig jaar werkte dat goed, nadeel is wel dat je finales niet ter plaatse kan verslaan. En ook die fijne Tour-sfeer is ver weg", aldus Wuyts.

Geen studio in Tokio

De VRT had grootse plannen voor de verslaggeving over de Olympische Spelen. Naast de live-uitzendingen van de meeste disciplines zou een grote tv-studio worden opgetrokken pal tegenover het atletendorp in Tokio. Daar zou Karl Vannieuwkerke elke avond - Belgische tijd - een olympische talkshow presenteren. De coronapandemie kelderde die plannen. "We blijven inderdaad, een beetje noodgedwongen, in België. Het was de bedoeling om in Tokio elke avond zoveel mogelijk Belgische atleten te ontvangen. Door de bijzonder strikte maatregelen kan dat nu allemaal niet. We gaan dus vanop een vaste locatie in Vlaanderen 17 avonden na elkaar een soort olympische 'Vive le Vélo' in elkaar steken", vertelt Karl. "Uiteraard reist er wel een groep journalisten naar Japan. Door het grote tijdsverschil - het is in Tokio zeven uur later dan in België - zal het programma heel kort op de actualiteit kunnen zitten en focussen op alle hoogtepunten van de dag. We gaan praten met onze atleten in Tokio, en ontvangen zelf experten, ex-olympiërs en grote fans.”

De vervangers van Mulder en Degryse Jan Mulder en Mark Degryse, de twee analisten die in 2018 nog aanschoven aan de tafel van Karl Vannieuwkerke, zullen er straks niet bij zijn. Zij zijn intussen exclusieve VTM-gezichten. Hun plaatsen worden afwisselend ingenomen door een panel van voetbalkenners: Gert Verheyen, Youri Mulder, Wesley Sonck, Franky Van der Elst, Arnar Viðarsson, Imke Courtois, Johan Boskamp, Frank Boeckx, Ruud Vormer, Tomasz Radzinski, Brecht Dejaegere, Gunther Schepens en Mo Messoudi.

