Een verzoening, vlammenzee en de zevende hemel: seizoensfinale van ‘Thuis’ zorgde voor heel wat emoties bij de kijkers

Oef! Frank en Simonne zijn er volgend seizoen in elk geval toch nog bij, want het oerkoppel gaat dan toch niet uit elkaar! In de slotepisode voor de zomerstop vielen de twee huilend in elkaars armen. Frank had zich de voorbije dagen nochtans koppig gedragen na de kleine misstap van zijn Suske met Dirk. Simonne had zich daarom voorgenomen om voorgoed naar haar dochter in Finland vertrekken. Weg van alles en iedereen. Toen ze met haar taxi naar de luchthaven wilde vertrekken, raapte Frank al zijn moed bij elkaar. Hij sprak Simonne huilend toe: “Bakske, dat meen je toch niet? Dit ga je me toch niet aandoen? Ik kan niet zonder jou. De voorbije weken waren de hel zonder jou.” Waarop een verraste Simonne twijfelend antwoordde: “Vraag je me nu om te blijven, Frank?” Die liet er geen twijfel over bestaan dat hij om een verzoening smeekte: “Ja, ik zie je graag. Laat ons terug van nul beginnen.” Waarop Simonne haar koffer liet vallen en besloot het vliegtuig zonder haar te laten vertrekken.

Geklungel

Eind goed, al goed voor Frank en Simonne, maar ook de twee studenten Ilias en Silke zorgden voor een flinke portie feelgood in de finale. Na heel wat geklungel, misverstanden en kleine problemen belandden de twee tieners dan toch eindelijk voor het eerst samen in bed. Gaat de kijker Ilias ooit nog gelukzaliger zien dan na zijn allereerste keer? Er zijn misschien vele hemels, maar Ilias zat zeker en vast in de zevende.

Aftakelen

Tussen al die vrolijkheid kreeg de kijker ook heel wat drama geserveerd. Er werd immers nogal wat afscheid genomen. Karin, Femke, Rosa, Vikske, Dieter: allemaal wuifden ze met een traan in de ogen en een zwaar hart Kobe uit. Die vertrok na zes jaar in ‘Thuis’ te hebben rondgelopen, naar andere oorden om daar zijn laatste dromen nog na te jagen. Kobe heeft de ongeneeslijke spierziekte ALS, die hem doet aftakelen, maar wil niemand nog tot last zijn. Vandaar zijn aangekondigde exit. Omdat Kobe Frankrijk als eerste tussenstop ziet en daar wijngaarden gaat bezoeken, besloot Waldek hem een tijdje te vergezellen en over hem te waken. Rosa en Nora moesten dus ook afscheid nemen van Waldek. Vlak daarvoor nam de wijnboer nog deel aan een loopwedstrijd, die trouwens een groot succes was. Waldek had zich duidelijk wat mispakt aan de inspanning en zijn grenzen overschreden. Het dramatische gevolg was pas later te zien. Waldek zat achter het stuur en zong vrolijk Franse liedjes, tot hij plots naar zijn hart greep en buiten bewustzijn raakte. De gevolgen laten zich raden. Gezien de hoge snelheid van de wagen zullen de twee crashen. Met een dodelijke afloop? En voor wie dan?

In de fik

Het nakende verkeersongeval was best wel heftig, maar dé cliffhanger van de avond was toch weggelegd voor Tim en Dieter. De hoofdinspecteur en zijn rechterhand zaten vastgebonden in een oude schuur, terwijl Chris en zijn helper de boel overgoten met benzine en alles in de fik staken. Chris was er immers achter gekomen dat Tim een undercoveragent is en wilde de verrader straffen. Dieter had het gezelschap gevolgd, werd gesnapt en moest dus ook verdwijnen. De vlammenzee kwam in het slotbeeld dichterbij en de twee superflikken leken niet meer gered te kunnen worden. Of toch wel?

Op die manier eindigt de seizoensfinale met mogelijk vier doden: Dieter, Tim, Waldek en Kobe. Een vijfde personage is echter ook in gevaar, aangezien Hannah op haar lentefeest plots verdwenen was en ontvoerd bleek.

