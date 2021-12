Een verliezer die alleen maar héél dankbaar is in ‘De Slimste Mens’ en Brusselmans gooit met dikke pluimen

TV“Damn, ik ben heel dankbaar. Wie had dit kunnen denken?” Dat waren de eerste woorden van Anthony Nti, beginnend regisseur en dankzij zes deelnames aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ meteen gekatapulteerd tot BV voor een paar maanden. De jongeman die naar eigen zeggen zonder voorbereiding aan zijn quizavontuur begon, botste na vijf gewonnen finales op zijn eigen limieten. De dames wonnen. Eerst nieuwkomer Sarah Mouhamou, dan Lisbeth Imbo, de beste kandidate van het lot, in de finale.

Weinig spectaculaire aflevering, want nauwelijks of geen straffe wendingen of beslissende momenten. Een beetje het quiz-euvel van dit seizoen van ‘De Slimste Mens’. Dat heeft veel te maken met het niveau van de kandidaten. Dat schreven we eerder al. Veel jong en divers talent, dat heeft echt wel zijn gevolgen. Maar ook zijn voordelen. Zoals jurylid Herman Brusselman in een bloedserieuze bevlieging opmerkte. “Ik wil hier pluimen steken op de hoed van iedereen die ‘De Slimste Mens’ maakt. Het programma is zeer divers. Er zijn mensen van alle kleur, gezindte, seksuele voorkeur enzo. Dat is fantastisch. ‘De Slimste Mens’ heeft een soort van voorbeeldfunctie. Het is zo!”, aldus Brusselmans. Wij kunnen hem enkel bijtreden. Wat niet belet dat Brusselmans misschien nog had kunnen zeggen dat hij het niet zo erg vond dat die keuze er voor zorgde dat het globale quizniveau toch een flink eind minder is dan eerdere seizoenen. En dat de spagaat tussen jonge en net wat oudere kandidaten dit jaar echt wel voor enige spanning zorgt. Dat hebben de kandidaten zelf al een paar keer aangehaald.

Het spelletje zelf dan. Nieuwkomer en Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou kwam met bijzonder opvallende dambordlaarzen, zag en won na een wat flauwe quiz. Ze gaf niet thuis wat kennis betreft over het iconische VRT-programma ‘Het Eiland’, was niet op dreef om wereldberoemde gezichten te herkennen, maar profiteerde maximaal van de kansen die haar concurrenten in de filmpjesronde gaven.

Anthony Nti zag dan weer een einde komen aan zijn sprookje. Hij kreeg nog een poepsimpele fotovraag en knokte zich zo nog even in de strijd, maar niks weten over ‘Miss België’ is in ‘De Slimste Mens’ altijd fataal. In zijn zesde finale ging het helemaal fout voor Anthony. Niks weten over Mao Zedong is fataal als je tegenover Lisbeth Imbo zit.

Naast mondig jurylid Brusselmans, zat Serine Ayari. Over haar deelname kunnen we niks zinnigs zeggen, omdat ze niks zinnigs deed. Jammer, maar helaas.

De leukste quotes

Sarah Mouhamou (wat als Ketnetwrapster mag en wat niet): “We mogen sommige woorden niet zeggen. Zoals fuck. Het is de eerste keer dat ik het zeg op tv. Het voelde goed”. Waarop Brusselmans: “En wat met vuil hoer?”

Brusselmans: “Nu ik bijna met pensioen ben, wil ik graag wat dingen doen. Zo heb ik aangevraagd om in het publiek te zitten van ‘De Zevende Dag’, maar ze zegden dat ik te jong ben en nog twintig jaar miet wachten.”

Anthony (bekent): “Ik ben aan het lachen, maar ik ben Zatte Rita niet.”

Brusselmans (helemaal zichzelf): “Ik val gemakkelijk in slaap na de seks. Er zijn nachten dat ik vier keer in slaap val.”

Imbo (is verbaasd over huilende mannen): “Eén keer per maand? Zoveel?”

Hilarische momenten

Anthony Nti vertelt een onwaarschijnlijk verhaal hoe hij voor zijn nieuwe (eerste) film research doet rond Herman Brusselmans en dan ontdekt dat de schrijver ‘om het hoekje woont’ en hij hem dus schaduwt om meer over hem te weten te komen.

Lisbeth Imbo heeft het over ‘Klein Duimpje’ terwijl ze eigenlijk ‘Klein, Klein Kleutertje’ bedoelt als haar favoriete kinderliedje. “Dat is dan ook al heel lang geleden”, geeft ze ruiterlijk toe. En Erik Van Looy zout op de wonde strooit door “Klein Duimpje, wat groeit er in mijnen hof” te zingen...

Kantelmomenten

Sarah Mouhamou krijgt met ‘3-6-9' meteen een halve minuut speltijd cadeau, maar staat na ‘Open Deur’ meteen weer op haar beginscore. Ze weet niks te vertellen over ‘Het Eiland’.

In de ‘Puzzel’ gaat Anthony Nti helemaal onder, maar dankzij een gemakkelijke en razendsnelle fotoronde speelt hij weer mee. Lisbeth Imbo krijgt een moeilijke fotoronde met voetbaltermen die ze via foto’s moet ontdekken.

In de finale bewijst Mouhamou dat ze nagenoeg alles weet over ‘De Mol’. Voldoende om te winnen. Ook al omdat Anthony niks weet over ‘Miss België’.

In de finale is de regisseur geen partij voor Lisbeth Imbo. Hij kan zijn geliefde strategie om zich te laten zakken niet toepassen en verliest. Maar heeft een goeie plaats voor de finaleweken beet.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Sarah Mouhamou 350 sec.

2. Lisbeth Imbo 306 sec.

3. Anthony Nti 263sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Antony Nti 6 deelnames 5 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

7. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

9. Lisbeth Imbo 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen

10. Sarah Mouhamou 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Jan Verheyen, 58 jaar, uit Brugge. Corona zorgde voor enig oponthoud, maar dit najaar gaat zijn langverwachte film ‘Red Sandra’ eindelijk in première. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want samen met zijn vrouw Lien en zijn talentvolle dochter Anna – het scenario is van haar hand - regisseerde hij deze zomer ook de film ‘Bittersweet Sixteen’ die in december in de zalen verwacht wordt. Hij zet zijn ervaren schouders volgend jaar ook onder ‘Inferno’, de verfilming van de brand in de ‘Innovation’ in 1967. Een man die nooit op zijn lauweren rust en met een enorme encyclopedische kennis zeker als het gaat over televisie, film en showbizz.

