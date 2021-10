Een tweede vuurkamp voor de mannen en een pijnlijke vaststelling voor Nico: dit was ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVOndertussen worden de koppelhelften in Spanje al bijna anderhalve week geconfronteerd met tempteesjon , en dat begint voor sommigen serieus door te wegen. Aflevering negen is aangebroken, en die zag er zo uit!

Juicht ende jubelt, want ook voor de heren staat hun tweede vuurkamp op het programma. Sowieso goed voor spanning, drama en sensatie, lijkt ons. Behalve bij Bert dan. Die geeft aan dat hij geen zorgen heeft, maar wel meestresst met de andere jongens over wat zij te zien zullen krijgen. Subiet gaan we nog #TeamDelphine worden, want eerlijk? Wij snappen niet dat je een relatie van tien jaar op enkele dagen tijd zomaar kan weggooien. Nu ja, ‘t is (een klein beetje) beter dan iemand maandenlang aan het lijntje houden zeker?

Voor we hier echter een boompje over kunnen opzetten, is het de beurt aan Efrain om naar zijn beelden te kijken. Hij krijgt te zien - en te horen - dat Aylin gecharmeerd is door Fatih, en dat dit omgekeerd ook het geval is. waarop Efrain laat weten dat hij allerlei emoties voelt. “Boos, verdrietig, agressie”, klinkt het. Wij wisten niet dat agressie een emotie was, maar goed: we hebben al veel dingen geleerd van Efrain.

Volledig scherm Efrain was tijdens z'n 'Temptation Island'-passage als verleider goed voor dit taalkundige pareltje. © SBS

Always remember.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Nico beseft dat hij iets doms heeft gedaan. © SBS

Maar goed, tijd voor de beelden van Nico. Dat is, voor wie het vergeten was, de voormalige ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer die vorige week via een videoboodschap (!!!) aan z’n vriendin liet weten dat hij haar bedrogen had. Daar was ‘gewoon Donna’ uiteraard niet mee opgezet, waarop zij verklaarde dat haar relatie voorgoed voorbij is. Meer zelfs: ze deed er terloops nog even alles aan om Nico tot de grond af te branden. Laat dat nu net het videomateriaal zijn dat Nico te zien krijgt. Verrassend? Not so much. Terecht? Zijt maar zeker!

Tempteesjon zou uiteraard tempteesjon niet zijn als de makers het mes vervolgens niet nog wat dieper in de wonde duwden. Waarop Nico nog beelden krijgt. Dit keer van de ontluikende romance tussen ‘gewoon Donna’ en de Belgische single Jimi. Dat is genoeg om Nico in tranen te doen uitbarsten. Boontje komt om zijn loontje. Twitter agrees.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert tijdens het tweede vuurkamp. © SBS

Waarna het de beurt is aan Bert. Die heeft sinds vorige week een bocht van 180 graden gemaakt, en gedraagt zich alsof hij single is. Opnieuw: wij begrijpen niet dat je zo ijskoud kan reageren op iemand met wie je een decennium lang lief en leed deelde. Dat ruikt toch een beetje naar psychopathisch gedrag, als je het ons vraagt.

“Maar de mensen die ik hier heb leren kennen en die me écht kennen, weten dat het niet zo is”, aldus de Belgische deelnemer. Dat Bert op een dikke week vriendschapsbanden kan opbouwen waar anderen jaren over doen: straf hoor.

Waarna Bert besluit dat alle negativiteit de schuld is van ons Delphine, en hij haar de genadeslag toedient. “Ik hoop dat ik in de toekomst een beter meisje vind dan dit”, klinkt het.

Ten eerste: DIT??? DIT??? Ze heeft misschien haar tekortkomingen, maar ons Delphine is een mens van vlees en bloed. En geen gebruiksvoorwerp.

Ten tweede: zou het niet kunnen dat de uitspraken van ons Delphine vanuit een bepaalde context gebeuren? En dat jij misschien wel schuldig bent aan die context?

Of ook wel: hoe je van sympathieke man naar de foemp van dit seizoen kan gaan op enkele afleveringen. Wat uiteraard niet betert wanneer hij - bij het zien van z’n tweede reeks beelden - beweert dat ons Delphine zich belachelijk maakt met haar gedrag. Waarop hij het volgende stelt: “Dat ik een hoerenloper ben? Kijk alsjeblieft in de spiegel, meisje.”

Hebben wij ergens gemist dat ons Delphine ook naar de hoeren gaat, of wat moeten we hier nu uit opmaken? Bertje, Bertje, Bertje toch... Je bent misschien de oudste, maar zeker niet de slimste. Het is niet omdat ons Delphine zegt dat jij ‘niet haar enige lief’ bent, dat dit automatisch wil betekenen dat ze jou bedrogen heeft. Er bestaat nog zoiets als ‘vorige relaties’, toch?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Wouter tijdens het tweede vuurkamp. © SBS

Als laatste mag Wouter naar z’n beelden kijken. Die was tijdens het vorige vuurkamp uiterst tevreden met de beelden die hij van z’n vriendin te zien kreeg. Deze keer is dat niet het geval. Zo moet Wouter namelijk ontdekken dat Julia het bijzonder goed kan vinden met de Nederlandse single Niels. En hij ook met haar. Want ja, waarom zou je anders met iemand ‘het succes willen aangaan in het leven’? Exact.

Het was een bewogen vuurkamp. Viktor raadt de heren aan om steun te zoeken bij elkaar. Bert interpreteert dat vooral als een moment waarop hij wederom met tien bazooka’s op ons Delphine en haar gedrag mag schieten. “Zij verwijt mij dat ik een hoerenloper ben. Dat is niet waar: ik heb een hoer in mijn bezit gehad.”

NEE. NEE. NEE.

(‘t is goed, wij zijn #TeamDelphine nu)

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de dames hebben een avondje karaoke op de agenda staan. © SBS

Na alle drama is het tijd voor een volgende ramp: de Nederlandse single Niels die karrah-oh-keh gaat zingen. Gelukkig was z’n geliefde Julia onder de indruk, because we ain’t.

Ons gebrek aan enthousiasme ten spijt geeft Julia niet veel later toe dat ze zich goed voelt in het gezelschap van Niels. Meer zelfs: de Nederlandse blondine twijfelt of haar relatie met Wouter de tempteesjon kan doorstaan. Van een plotwending gesproken!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de Belgische single Joyce heeft haar twijfels bij het gedrag van Bert. Wij ook. © RV

In de mannenvilla bezorgt de houding van Bert hoofdbrekens aan de Belgische single Joyce. Zij gelooft niet dat hij zich zo koeltjes kan gedragen na een relatie van tien jaar. Volgens haar heeft Bert een muur opgetrokken. Wij hebben hem niet zien metsen, maar goed. Efrain heeft op datzelfde moment niet volledig door wat ‘troost zoeken bij de heren’ nu precies wil zeggen en stort z’n hart uit bij Shallie. Voor zover wij weten een bloedmooie vrouw en géén man.

Wouter stelt dan weer vast dat zijn lampje is aangegaan. Hét signaal dat zijn Julia en Niels een connectie hebben. Waarop Wouter beslist om eventjes te gaan sporten om z’n emoties te kanaliseren.

“Ik ben het gewoon om dingen op mezelf te verwerken”, klinkt het. “Ik ben geen Bert die voor de hele groep gaat zeggen dat z’n lampje brandt.”

BURN BABY, BURN!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Niels werkt de wallen van Julia weg. © RV

De volgende ochtend laat Niels zien dat hij uiterst zorgzaam is. Door de kringen onder de ogen van Julia weg te werken. Walletjes van plezier? Da ziede van hier!

Volledig scherm 'Temptatoiion Island: Love or Leave': Jimi showt zijn klok. © RV

Op datzelfde moment slaan ook ‘gewoon Donna’ en Jimi aan het flirten. Zo wil ‘gewoon Donna’ graag weten of alle kleurplaten van haar crush een betekenis hebben. “Deze klok staat voor de tijd. Die tikt.” WAUW jongens, zo diepzinnig! Daar hebben al die filosofen niet van terug, me dunkt.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine bespreekt haar relatie met Maxime en Joop. © RV

Of nee wacht! Daar is Joop, ook wel gekend als dé tempteesjon-toogfilosoof. Samen met Maxime probeert hij de situatie van ons Delphine te duiden. “Dit programma kan het begin zijn van iets nieuws”, orakelt hij. Iets dat ons Delphine ongetwijfeld nooit zelf had kunnen bedenken!

Maar goed. In de andere villa blijft Bert zich het hoofd breken over de uitspraak van ons Delphine dat hij ‘niet haar enige lief is’. Bert denkt te weten over welke jongen ons Delphine het heeft, en dat zegt hij ook tegen de Nederlandse single Kim. Zij is niet helemaal onder de indruk van Berts relaas. “Wij hebben hier soms de indruk dat hij dingen verzwijgt”, klinkt het. Wij hier ook!

Dan doet Bert er nog een schepje bovenop. “Die delen dezelfde soa’s”, vertelt hij. Dude, zoiets zeg je toch niet? Da’s net zo erg als ons Delphine haar bekentenis dat jij een hoerenloper bent! Twitter is - helaas voor hem - andermaal niet onder de indruk.

Dat begint ook Wouter te dagen. “De ene dag weet Bert iets niet, terwijl hij dat de volgende dag heel gedetailleerd kan vertellen. Ik zou haar kant van het verhaal wel eens willen horen. Ik kan hem niet meer aanhoren.” Waarmee Wouter zegt wat iedereen denkt. Dankuwel Wouter!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': het fotolijstje van Aylin maakt lawaai. © SBS

In de vrouwenvilla krijgt Aylin een full blown panic attack wanneer haar fotolijstje lawaai begint te maken. Na de beelden van Efrain en Shallie die samen in bed liggen, vreest de Nederlandse dat ze nu meer expliciete content te zien krijgt. Dat blijkt gelukkig niet het geval. Via het fotolijstje laat presentatrice Monica Geuze namelijk weten dat de dames vandaag op date gaan. Ze mogen weliswaar niet zelf kiezen.

Dat levert de volgende combinaties op: Jake en Aylin, Niels en Julia, Jimi en ‘gewoon Donna’, Maxime en ons Delphine. Bij de mannen staat er vandaag eveneens zo’n date op het programma. Shallie kiest voor Efrain, Noëlle voor Wouter, Laure gaat - na wat gebekvecht met Elvis Presley - met Nico op stap en Chelsy wil het gezellig maken met Bert.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de date van 'gewoon Donna' en Jimi. © SBS

De date van ‘gewoon Donna’ en Jimi is veruit degene die het meest in het oog springt. Niet in het minst omdat ze er geen probleem van maakt om het bovenstuk van haar bikini los te maken om gemasseerd te worden. Waarna ze ook nog eens het mopje maakt dat ze een ‘happy ending’ wil.

Maar het echte venijn zit - ook dit keer - in de staart. Zo lijkt Bert in het voorstukje immers toe te geven dat er thuis nog een dame op hem wacht. Wij bestellen alvast twee bakken popcorn voor deze nieuwe wending.

#dramaisnotacrime

Tot volgende week!

