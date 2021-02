Een stoelendans, een zingende dakwerker en een talentvolle tweeling: dit was de vierde aflevering van ‘The Voice van Vlaanderen’

TVOpnieuw een avond vol spanning in ‘The Voice van Vlaanderen’. Niet alleen hoopten de kandidaten met hun zangkunsten zo’n begeerde plek in de Knockouts te kunnen versieren, ook de coaches kruisten de degens om de beste talenten in hun team te krijgen. En Laura Tesoro? Die toverde opnieuw een glimlach op het gezicht van een afgewezen kandidaat.

Malou staat voor het eerst op een podium tijdens haar auditie bij ‘The Voice van Vlaanderen’. Wat een vuurdoop. Geen van de coaches draait zich om voor haar, maar Niels vertelt wel ‘meteen blij te worden van haar glimlach’.

Aalstenaar Jonas waagt zijn kans met ‘Joy’ van Bastille. Voor Natalia is het allemaal wat te veel van hetzelfde, maar coach Niels valt wel voor de warme, rauwe stem van Jonas. Op naar de Knockouts dus!

Jessica zingt voor haar Blind Audition ‘Figures’ van Jessie Reyez. Tourist is meteen verkocht aan de topauditie en drukt als eerste af. Niels valt op het laatste moment nog voor de eigenheid van Jessica haar stem. Uiteindelijk kiest de mooie verschijning toch voor Tourist kiest.

Mats is dakwerker, maar klimt nu ook het podium op met ‘Starving’ van Hailee Steinfield. De zenuwen spelen hem hoorbaar parten en dat is ook de juryleden niet ontgaan. Ondanks dat hij zich goed herpakt na zijn eerste strofe, drukt niemand af. Laura Tesoro was gelukkig wél onder de indruk van zijn charme en neemt Mats dus mee in haar team.

Vanavond is het twee voor de prijs van één, voor team Natalia. De tweeling Marysé en Isabeau brengt ‘Let Me Down Slowly’ van Alec Benjamin. Coach Natalia “moest gewoon draaien.”

Tourist LeMC haalt zijn tweede slag thuis in deze aflevering met Anoeshka. Zij waagt haar kans met ‘Best Part’ van H.E.R. en met succes. Het blijft spannend tot het einde, maar ze kan uiteindelijk toch opgelucht naar de Knockouts.

Volgens de coaches kan Daphne “een stukske zingen”, maar het raakt hen net niet genoeg om te draaien. Nochtans zet ze met ‘At This Moment’ van Davina Michelle een straffe Blind Audition neer.

Jamil zet met ‘Make It Rain’ van Ed Sheeran een verbazingwekkende Blind Audition neer. Dat ontgaat ook de coaches niet. Drie coaches draaien tezamen om, even later volgt ook Koen als vierde coach. Jamil krijgt dus de luxe om zelf zijn coach te kiezen. Tourist LeMC is de gelukkige.

Simon begeleidt zichzelf op zijn gitaar en brengt met ‘Follow The Sun’ van Xavier Rudd een streepje zon in de zaal. De coaches genieten met volle teugen van zijn Blind Audition. Hij weet zelfs An Lemmens te raken. De strijd barst los tussen de vier coaches, maar uiteindelijk kiest Simon voor Koen.

Tini zingt voor haar Blind Audition ‘Back to Black’, een klassieker van Amy Winehouse. Natalia is grote fan van deze mysterieuze versie, maar het is coach Koen die haar hart weet te veroveren.

Amy is geen onbekende in ‘The Voice’. Vorig seizoen moest ze in team Koen de duimen leggen voor Ibe, de uiteindelijke winnaar. Met haar straffe versie van ‘I Have Nothing’ van Whitney Houston overtuigt ze in no time Tourist, die de andere coaches tevergeefs probeert te verhinderen van draaien. Amy kiest ‘onder druk’ van haar familie toch voor Natalia.

De 17-jarige Elise brengt een cover van Julia Michaels’ ‘Issues’ en schopt het tot in team Niels. De coaches houden een stoelendans om aan Elise te verantwoorden waarom ze niet draaiden.

LEES OOK: