Een stevige dosis sport en een grotere dosis girlpower: jongerenreeks ‘Panna’ vanaf nu te zien op GoPlay

Showbizz IN BEELD. Backstage bij de opnames van ‘Tien om te Zien': “Het mag zeker en vast terugkeren”

26 augustus Een overrompeling was het. Met fans tot in de zee. En aan de zijde van het overwoestbare duo Willy Sommers en Anne De Baetzelier een vuurdoop voor Laura Tesoro en Aaron Blommaert. De sfeer van de grote dagen verruilde gisteren Blankenberge voor Middelkerke. De uitzending is pas voor volgende week, maar wij waren er achter de schermen bij tijdens die unieke avond in de zomer van 2021. Eindelijk weer een nieuwe zomer van 'Tien om te Zien'.