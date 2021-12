Een sterk digitaal aanbod en amusement voor iedereen: VRT stelt nieuw actieplan voor

TV Fietsen­merk is boos over sterfscène in ‘And Just Like That’

Het fietsenmerk Peloton is niet gelukkig met ‘And just like that’, de reboot van ‘Sex and the City’ die nu te zien is op Streamz. In de eerste aflevering overlijdt een personage namelijk na een fietsritje op een hometrainer van dat merk.

13 december