Een staande ovatie, perfecte krulletjes en de troostende schouder van Niels: dit was de zesde aflevering van ‘The Voice Van Vlaanderen’

TVOpnieuw een avond waarin de kandidaten met hun zangkunsten een plek in de Knockouts proberen te veroveren. Al was het eraan te merken dat die plaatsen schaars worden. De coaches zijn enorm kritisch geworden en houden er vaak lang de spanning in.

An kiest voor haar Blind Audition voor ‘Old Town Road’ van Lil Nas. Iets wat de coaches niet hadden verwacht als ze zien wie het zingt. Koen zijn hart doet pijn, want ze laten iemand gaan die “eindelijk eens ouder is dan 20".

Jonas kiest met ‘The Racing Rats’ voor het iets ruigere werk met Editors, ideaal voor zijn stem. Helaas voor de coaches is het iets te vaak ‘net niet’.

Ilias begeleidt zichzelf op gitaar en brengt ‘I Don’t Care’ van Ed Sheeran en Justin Bieber. Koen en Natalia draaien zich al snel om, vervolgens volgen ook Niels en Tourist. De strijd kan beginnen. Volgens Koen is Ilias gemaakt voor een programma als ‘The Voice van Vlaanderen’ en Tourist beloont hem zelfs met een staande ovatie. Uiteindelijk is het die laatste die Ilias mag verwelkomen in zijn team.

De 18-jarige Grace krijgt de coaches stil met ‘California Dreamin’ in de versie van Sia. Niels, Natalia en Tourist draaien al snel om en kijken met hun mond vol tanden naar haar auditie. Volgens Natalia bracht Grace de perfecte krulletjes in haar performance en dat deed de 18-jarige overstag gaan om voor haar team te kiezen.

Nele kiest voor haar Blind Audition voor het dromerige lied ‘When Sunny Gets Blue’ van Sarah Vaughan. Tourist LeMC maakt het héél spannend door pas op het laatste mogelijke moment af te drukken. Nele trekt dus met Team Tourist richting de Knockouts.

Arne is een zingende drummer en begeleidt zichzelf voor zijn Blind Audition op gitaar. Hij kiest voor het prachtige nummer ‘Home’ van Foo Fighters. Het is jammer voor Arne, maar de plaatsjes in de teams worden schaars. De vier coaches draaien niet, maar gelukkig voor Arne komt 5th coach Laura Tesoro to the rescue en kan hij alsnog mee naar de knock-outs.

Xanne is bloednerveus: ze staat in ‘The Voice van Vlaanderen’ voor het eerst op een podium. Die zenuwen zijn ook hoorbaar tijdens haar auditie. Ze kiest het wondermooie ‘Broken Vow’ van Josh Groban. Wanneer niemand van de coaches draait, kan ze haar tranen niet onderdrukken. Gelukkig staat Niels meteen klaar met troostende woorden.

Jolien waagt haar kans met een compleet eigen versie van ‘Feel it Still’ van Portugal. The Man. En met succes! Niels is meteen verkocht en neemt haar zonder twijfelen mee richting Knockouts.

“Het dak mag eraf” moet Jennifer gedacht hebben bij haar nummerkeuze. Terwijl An Lemmens zich bekommert om de oortjes van de hond, blaast Jennifer iedereen omver met ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle. Jennifer is trouwens geen onbekende in ‘The Voice van Vlaanderen’. In 2019 zat ze al in team Natalia, dit jaar kiest ze team Niels.

Voor de familie Cassiers is ‘The Voice van Vlaanderen’ niks nieuw. Na haar papa en broer waagt nu ook Marie haar kans in de wedstrijd. Voor haar Blind brengt ze een originele versie van ‘Crazy’ van Gnarls Barkley. Niels zat zodanig in de song dat hij bijna vergat af te drukken, maar op de laatste seconde draaide hij dan toch nog om.

Nora brengt ‘Unwritten’ van Natasha Bedingfield. Ze weet daarmee Koen en Niels op het laatste nippertje te overtuigen. Uiteindelijk is het Koen die haar in zijn team mag verwelkomen.

Arno kan met ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran Natalia en Niels overtuigen van zijn kunnen. Natalia merkt op dat hij veel potentieel heeft om te groeien. Dat mag Arno dan ook met haar team bewijzen in de Knockouts.

