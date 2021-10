Een slecht kapsel, het tweede ‘vuurkamp’ en nakende relatiebreuken: dit was aflevering 7 van ‘Temptation Island’

TVDe eerste week in Spanje zit er bijna op, en het wordt voor sommige koppels steeds moeilijker om hun relatie in stand te houden. Dag zeven in ‘Temptation Island: Love or Leave’ is aangebroken, en die zag er zo uit!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': single Niels en Julia, de vriendin van Wouter. © SBS

De dag begint in de vrouwenvilla met een ‘origineel’ plannetje van de Nederlandse single Niels. Hij wil Julia - die van Wouter - verrassen met een ontbijtje. Iets dat nog maar duizend keer eerder gedaan is in de geschiedenis van ‘Temptation Island’, maar kom. Hij heeft wel een blinddoek voorzien, waardoor het voor Julia - die aangaf dat ze niet van verrassingen houdt - toch een beetje spannend blijft. Bij Julia zorgt het ontbijtje voor gemengde gevoelens: ze beseft namelijk dat een romantische ziel zoals Niels best wel tof kan zijn, in vergelijking met een - we called it! - droogstoppel zoals Wouter. Even later geeft Julia ook aan dat ze wel degelijk een connectie heeft met Niels. Als dat maar goed komt!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de dames kijken naar het beeld van ons Delphine. © SBS

Maar goed, het duurt uiteraard niet lang voor ons Delphine wederom compleet de show steelt. Na haar bekentenis van vorige week over Bert, heeft laatstgenoemde niet langer zin om zich nog te gedragen. Wat aan het einde van de vorige aflevering ook resulteerde in beeldmateriaal waarop te zien is hoe de man een lap dance geeft aan de Belgische single Chelsy. Uiteraard krijgt ons Delphine dat de volgende ochtend ook voorgeschoteld via de tablet in haar kamer. Wanneer ze het beeld in het gezelschap van de andere dames bekijkt, is ze achteraf ook op oorlogspad: “Diene jongen gaat wat meemaken als ik thuis ben”, klinkt het. We hebben spontaan weer medelijden met Bert.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine in het zwembad. © SBS

Of wacht. Ook bij Bert gaat de tablet immers af. Hij krijgt een foto te zien waarop z’n vriendin in een witte string in het zwembad ligt te dobberen met enkele singles. “Disgusting”, oordeelt Bert.“Dit is de druppel die de emmer doet overlopen.” Nou, als je het ons vraagt: die twee zijn elkaar meer dan waard als het gaat om ‘iemand de duivel aandoen’.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Jake en Aylin. © SBS

Vervolgens wil Jake voluit z’n kans grijpen bij Aylin. Dat doet hij door haar apart te nemen en te verklaren dat hij een bijzondere, spirituele band heeft met de vriendin van Efrain. “We hebben beiden hetzelfde sterrenbeeld. En dat hoor je niet vaak”, klinkt het. Met twaalf sterrenbeelden en grosso modo achttien miljoen Nederlanders lijkt ons dat toch een ietwat van de pot gerukt redenering. Dat denkt Twitter duidelijk ook.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Efrain en Shallie. © SBS

Vervolgens is het tijd voor Efrain om zich weer van z’n meest attente kant te laten zien. Allez ja, ‘t is te zeggen: hij voorziet wel ontbijt voor single Shallie, maar vindt het ook nodig om een steek uit te delen naar z’n vriendin Aylin. Zo oordeelt hij namelijk dat “Shallie net iets mooier is dan z’n eigen vriendin”. Waarop hij vervolgens ook nog eens gaat beweren dat Shallie hem vlindertjes geeft. The audacity!

Enfin, veel tijd om er ons druk in te maken is er echter niet. Presentatoren Monica Geuze en Viktor Verhulst komen immers poolshoogte nemen in de respectievelijke villa’s. Dat levert dankzij ons Delphine en Bert weer enkele pittige momenten op. Zo stelt ons Delphine dat ze Bert indertijd zijn bezoekje aan de prostituee vergeven heeft omdat ze net hun huis gekocht hadden.

Bert van zijn kant verklaart - na het bommetje dat ons Delphine vorige week dropte - dan weer dat zijn relatie voorbij is. “Met zo’n vrouw wil ik niets meer te maken hebben”, klinkt het stellig. “Het doet me zelfs geen pijn meer na wat er de voorbije dagen gebeurd is. Aan het einde van het programma ga ik er dan ook niet meer voor haar zijn. Ik heb het gevoel dat mijn Tempteesjon nu echt begint.”

En dan is het ook weer tijd voor ‘gewoon Donna’ om haar relatie met Nico te bespreken. Zo vertelt ze dat ze nog steeds twijfelt of ze hun relatie wel echt wil beëindigen. Enerzijds ziet ze de voormalige ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer nog graag, maar anderzijds zijn er voor haar toch wel enkele red flags. En dan heeft ‘gewoon Donna’ het niet alleen over wat ze op de beelden zag, maar ook over het feit dat ze als koppel niet insta official zijn. Toch wel een zeer belangrijk criterium om een relatie al dan niet te verbreken blijkbaar.

Hoe dan ook: voor we de kans krijgen om daar een hele discussie over op te starten, komt er weer een interventie van de presentatoren. Zo laat Monica aan de dames weten dat ze ‘s avonds hun tweede vuurkamp op het programma hebben staan. Bij de heren laat Viktor Verhulst weten dat ze op groepsdate mogen, en ook bij de dames is dit het geval.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de dames, Monica Geuze en de mannelijke singles. © SBS

PLOTTWIST: de koppelhelften krijgen te horen dat ze de singles met wie ze het minst een band hebben, ook naar huis mogen sturen. Per villa mogen dat maximum vier mensen zijn. Bij de dames voert ‘gewoon Donna’ het woord en vertelt ze dat Serayo, Yannick, Bob en Willem hun koffers mogen pakken.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ook de heren moeten enkele singles naar huis sturen. © RV

Bij de heren geeft Wouter te kennen dat ze het minst een klik voelen met de Nederlandse blondine Michelle en de Belgische singles Jolien en Laura.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Valentino geeft een cadeautje aan 'gewoon Donna'. © SBS

Na die eliminatieronde toont de Belgische single Valentino dat hij z’n naam niet gestolen heeft. Zo charmeert hij ‘gewoon Donna’ niet alleen door haar te vertellen dat hij haar - met het oog op het gevreesde vuurkamp - steunt, hij heeft ook tijdens hun laatste date een cadeautje voor haar gekocht. Al weet ‘gewoon Donna’ niet goed hoe ze die attentie moet inschatten. “Misschien wil hij wel een vervanging van Nico zijn?”, klinkt het. Het is nu niet dat we willen neuten - allez ja, toch wel -, maar is dat niet het hele opzet voor de singles?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Nico en Laure. © SBS

In de mannenvilla bespreekt Nico dan weer z’n gevoelens met Laure. Sinds zij gezegd heeft dat ze Nico wel ziet zitten, is z’n gevoel voor Elvis Presley sterk verminderd. En dus richt hij z’n pijlen nu volop op de Belgische health coach. Met succes. “Ik ben aangenaam verrast door Nico”, orakelt Laure niet veel later.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de dames hebben een yogadate. © RV

Waarna we te zien krijgen hoe de dames en hun overgebleven singles allemaal samen op yogadate mogen. Naast het feit dat het er bijzonder niet-ontspannend uitziet, zorgt dit ook voor behoorlijk wat wrevel bij Valentino. Hij merkt immers dat ‘gewoon Donna’ het ook goed kan vinden met Jimih, en daar is hij niet mee gediend. Ah nee, hij had haar net een brangelet gekocht!

Ook Fatih is trouwens niet tevreden. Zo ziet hij dat Aylin het gezellig heeft met Jake, en daar kan hij niet mee lachen. Gelukkig heeft hij geen brangelet gekocht, denken we dan.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de heren krijgen dansles. © RV

Bij de mannen bestaat de date uit een dansles. Dat resulteert - weinig verrassend - alweer in Efrain die Shallie bewierookt, Bert die verklaart dat ons Delphine verleden tijd is en Nico die nogmaals Laure boven Elvis Presley verkiest. Wouter gaat hier uiteindelijk nog de meest normale zijn ofwa?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de dames hebben hun tweede vuurkamp. © RV

Gelukkig weten ze bij SBS dat wij niet graag lang nadenken, en schakelt het beeld al snel over naar het tweede vuurkamp voor de dames. Daarbij mag Julia als eerste naar een fragment kijken. Zij krijgt een dronken Wouter te zien die ‘I love you’ prevelt tegen een van de singles, maar daar maakt Julia zich niet druk om. Slim!

Vervolgens is het de beurt aan Aylin. Zij heeft beduidend minder geluk dan Julia, want haar Efrain verklaart zonder drank dat Shallie zijn tempeesjon is. Aylin maakt zich echter niet druk, want ‘hij heeft z’n haar niet eens gedaan’. En net toen we dachten dat we alles al eens gehoord hadden!

Maar gelukkig is er ‘gewoon Donna’ om de boel nog een tikkeltje meer absurd te maken. Zij wil niet ‘afkappen zonder af te ronden.’ Maar na haar eerste beeld beslist ‘gewoon Donna’ wel opnieuw dat het afgelopen is tussen Nico en haar. Waarna ze vervolgens alweer over de financiële kant van het verhaal begint. Zucht.

Waarna het tijd is voor enkele cliffhangers van jewelste... Want wat zegt Nico in het tweede fragment? Hoe staat het nu met Bert en ons Delphine? En waarom gaat de tablet van Aylin af? WE HAVE QUESTIONS!

Tot volgende week!

