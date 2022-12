Een schok voor fans: Oscar Willems sterft als droomprins Jonas in ‘Lisa’. “Ik heb traantjes gelaten”

TVHet tv-sprookje in ‘Lisa’ heeft een lugubere wending gekregen. Droomprins Jonas werd het slachtoffer van een brutale overval en overleefde de aanval niet. Zijn exit is een verrassing van formaat, die niet alleen bij de kijker maar ook bij acteur Oscar Willems (32) voor gemengde gevoelens zorgt.

Amper dertien weken na haar huwelijk in de VTM-telenovelle is Lisa al weduwe. Een dramatische plotwending, die er deels op vraag van de acteur kwam. “Ik had de makers laten weten dat het ‘Lisa’-hoofdstuk voor mij afgesloten mocht worden”, aldus Oscar. “Deze hoofdrol was voor mij een geweldig avontuur, maar zorgde ook voor een zwaar en intens opnameschema. Op werkdagen arriveerde ik meestal al om half zeven in de studio voor een draaidag die gemiddeld tot half zeven ’s avonds duurde. In het weekend moest ik mijn teksten instuderen. Dat heb ik bijna 350 afleveringen lang gedaan. Het was oprecht leuk, maar ik vond het ook genoeg geweest.”

Batterijen opladen

De laatste opnamedag van Oscar verliep emotioneel. “Ik heb zelfs wat traantjes gelaten, want achter de schermen vormen de cast en crew een warme ploeg. Tijdens corona waren we elkaars bubbel en werkten we zeer close samen. Stoppen was dus moeilijk, maar anderzijds toch ook fijn. Ik stop op het hoogtepunt en dat voelt goed. Tot en met mijn laatste draaidag vertrok ik elke ochtend met plezier naar de set. Ik ben de voorbije twee jaar geen enkele dag met tegenzin gaan werken. Vandaar dat het afscheid me gemengde gevoelens bezorgt.”

Volledig scherm Jonas (Oscar Willems) overleeft het niet. © VTM

De agenda van Oscar puilt tegenwoordig minder uit. Sterker nog, die oogt zelfs vrij leeg. “Ik probeer mijn batterijen weer langzaam op te laden. Dat was ook nodig en voelt daardoor ook zalig. Ik kan na bijna twee jaar eindelijk nog eens uitslapen. (lacht) Binnenkort ben ik al te zien in een nieuwe tv-serie, waarin ik een mooie rol heb. Die opnames zijn al allemaal achter de rug. Mijn volgend project start in de lente. Dan ga ik met Sur Mesure Sur Scène op tournee door Europa. Dat is een gezelschap dat straattheater en circus combineert. Dat belooft een groot en boeiend avontuur te worden waar ik enorm naar uitkijk. Helemaal wat anders dan ‘Lisa’. Ik zal me als acteur op een compleet andere manier kunnen tonen.”

Modern sprookje

En zo zit ‘Lisa’ plots zonder prince charming en mannelijk hoofdpersonage. “Deze nieuwe situatie lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd, maar dat is het voor onze vaste kijkers zeker niet. Die weten ondertussen al dat ‘Lisa’ geen gewone telenovelle is”, vervolgt Oscar. “Bij een normaal tv-sprookje wordt de prinses gered of overdonderd door haar prins op het witte paard, en leven ze nadien nog lang en gelukkig. ‘Lisa’ is een modern sprookje en dus anders. En allesbehalve voorspelbaar. Bij ons zijn al heel wat gekkigheid en vreemde wendingen in het verhaal geslopen. De fantasie wordt voortdurend omarmd. Dit sterfgeval past perfect in de wereld van ‘Lisa’. Er kan en mag in deze reeks echt veel. Al mag ‘Lisa’ ook niet eindeloos lang duren. Na dit seizoen is het wellicht gedaan.”

