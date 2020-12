Eén-reeks ‘Black-out’ ook in het buitenland te zien

In ‘Black-out’ raakt België in de ban van een complete elektriciteitspanne. Na de sabotage van een kerncentrale gaat het licht uit in het hele land. Op hetzelfde moment wordt Elke, de dochter van eerste minister Annemie Hillebrand, ontvoerd. De boodschap is duidelijk: gaat het licht terug aan, dan zal haar dochter sterven. De hoofdrollen worden vertolkt door Geert Van Rampelberg en Sara De Roo. De reeks wordt alvast gesmaakt, want gemiddeld kijkt er zo'n 1.253.718 man.