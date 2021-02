Eén-programma ‘Down The Road’ krijgt Duitse versie

Bij ons telt ‘Down The Road’ op één al vier seizoenen die elke keer opnieuw een groot succes werden. In het programma neemt presentator Dieter Coppens zes mensen met het syndroom van Down mee op avontuur om hun grenzen te verleggen.

Ook in het buitenland wordt de serie dus met plezier ontvangen. Zo geraakte de originele Vlaamse versie bekend in Nederland en wordt de nieuwe Duitse versie nu maar liefst de derde bewerking van het programma. De serie zorgt ervoor dat de kijkers ‘op een andere manier naar mensen met het syndroom van Down kijken’, volgens één-netmanager Olivier Goris. “Wij zijn dan ook blij dat het programma zijn weg vindt naar het buitenland en hopen dat het met evenveel warmte wordt onthaald als in Vlaanderen.”

‘Down The Road’ wordt in het buitenland verdeeld door Primitives, de grootste distributeur van Vlaamse televisieformats, die ook onder andere De mol, De slimste mens en Eeuwige roem verkoopt. “Gedurende vier seizoenen is ‘Down The Road’ alleen maar gegroeid en we zijn heel fier dat het programma nu ook opgepikt wordt in andere landen. Het heeft bewezen dat het tegelijkertijd de blik kan verruimen en een hartverwarmend tegengif kan zijn in deze moeilijke tijden”, vertelt Maarten Millen, creatief directeur bij Roses Are Blue, opgetogen.