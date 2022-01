Eén presenteert nieuwe fictiereeks ‘Twee Zomers’, met Koen De Bouw en Ruth Becquart

TV RECENSIE. ‘Peacemaker’: “‘Absurd’ en ‘debiel’ stonden bovenaan de briefing”

“Vrede is mijn prioriteit, maakt niet uit hoeveel mannen, vrouwen en kinderen ik ervoor moet kapotmaken”. De kans is groot dat Peacemaker niet uw favoriete personage uit ‘The Suicide Squad’ was. Hij is te dom om te helpen donderen en te gewelddadig om ‘een goeie’ te zijn. Maar in ‘Peacemaker’, de spin-off serie op Streamz, is de definitie van ‘held’ zo rekbaar als een elastisch pakje. Streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

15 januari