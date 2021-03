Een oude bekende en een laatbloeier wagen hun kans in ‘The Voice’

TV Slecht nieuws in ‘Huis Gemaakt’: “Wij hadden dat niet geweten en zouden binnen vijf jaar het loodje leggen”

10 maart Een week geleden waren ze nog met negen, maar daar blijven deze week nog maar zes koppels over. In ‘Huis Gemaakt’ valt vanavond immers één koppel uit Laakdal en één uit Lokeren af. In Kortrijk is die knoop al doorgehakt en beginnen Harry & Jerina en Femke & Tobias met de ruwe werken in hun pand. Ze krijgen bezoek van werfleidster Cerina Marchetta, maar die heeft slecht nieuws te melden.