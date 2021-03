Een openingsdans, een vrijheidslied en veel hoge noten: zo klonk Absynthe Minded in ‘Liefde Voor Muziek’

Geike Arnaert (41) mocht de spits afbijten met ‘Cherry Picking’, een nummer van de laatste plaat van Absynthe Minded. In haar versie floot ze, net zoals in het origineel, een stukje van de melodie mee en dat vond Bert geweldig: “Zalig, mega! Zij doet het veel krachtiger!”

Tourist LeMC (37) waagde zich met ‘Envoi’ aan de bekendste hit van Absynthe Minded en dat was volgens de Antwerpenaar niet zonder risico. “Het is altijd gevaarlijk om een hit te coveren. Je kan jezelf er gemakkelijk aan verbranden”, vertelde hij. Het nummer was initieel een hommage aan schrijver Hugo Claus en die toets heeft Tourist LeMC behouden. “Ik krijg hier echt kippenvel van. Het gedicht van Claus zit erin maar ook mijn tekst. Het is zo mooi en helder geschreven en doet mijn nummer eer aan!”, reageerde Bert nadien.

Cleymans & Van Geel twijfelden over hun nummerkeuze: “Het ging tussen ‘Easy’ en een nummer waar we al jaren zot van zijn, namelijk ‘Kingpin’. Het is het tweede geworden.” De heren doopten de song om tot ‘Jakhals’ en het waren vooral de hoge noten van Jonas die voor verbazing zorgden bij de andere artiesten.

Emma Bale kreeg haar collega’s dan weer stil met haar ijzige en filmische versie van ‘My Heroics, Part One’, één van de allerbeste Belgische nummers aller tijden volgens haar. “De max dat jij dit gaat doen!”, klonk het bij Bert.

Ronny Mosuse betrad het podium met een van romantiek doordrongen cover van het nummer ‘Papillon’. “In de originele versie van het nummer is het personage eenzaam en zoekende. In mijn herwerking is die jongeman ondertussen volwassen geworden. Hij heeft het lied herschreven tot een aanzoek. Het is ‘Dan Heb Ik Jou Nog’ geworden, een soort openingsdans”, vertelde Ronny. Hij begeleidde zichzelf op de contrabas en wist de andere artiesten volledig te ontroeren. “Als ik trouw, wil ik dit nummer!”, oordeelde Emma.

Het repertoire van Absynthe Minded lag voor Willy Sommers ver buiten zijn comfortzone. “Ik ben te rade gegaan bij vrienden en ze zeiden me dat ik ‘Beam’ moest kiezen. Als jullie dit nummer spelen op een festival, gaat heel de weide blijkbaar uit de bol. En uit de bol gaan, is iets voor Willy, hé!”, lachte hij. De koning van het Vlaamse lied toverde de song om tot een positieve meezinger met de titel ‘Het lied van de vrijheid’, iets waar iedereen volgens hem naar snakt in deze coronatijden. En daarbij konden de anderen niet stil blijven zitten.

De avond afsluiten deed Bert op de tonen van ‘The Passenger’ van Iggy Pop. “Dat nummer gaat voor mij over observeren en dat heeft heel veel te maken met liedjes schrijven.”

