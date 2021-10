Eén nieuwe single, véél tranen: deze kandidaten overleefden eerste bootcamp van ‘K2 zoekt K3' niet

TV RECENSIE. ‘The North Water’: “Colin Farrell speelt de psychopa­thi­sche pannen van het dak”

15 oktober Voor u klaagt over het dalende kwik daarbuiten, moet u zich eens inbeelden dat u uw sjokkedeizen er staat af te vriezen op een schip ergens te midden van de poolcirkel. Bovendien is het midden negentiende eeuw, is er van hygiëne geen sprake en is Colin Farrell allesbehalve de man met wie u een kajuit wil delen. In ‘The North Water’ op TV Vlaanderen vertrekt een groep walvisjagers op een expeditie die bij voorbaat gedoemd lijkt. Of u mee het ruime sop moet kiezen? Of deze onheilspellende schuit beter links laat liggen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.