Een naakte Niels Destadsbader en veel James Cooke: dit hebben de zenders later dit najaar in petto

VTM houdt weinig of geen rekening met het WK Voetbalfeest vanaf eind november. Naast de klassieke ‘eerste golf’ kan en mag je ook nog volgende nieuwe programma’s verwachten.

Nora Gharib schotelt in het nieuwe ‘Tiny House Battle’ twee teams van hobbyklussers de ultieme opdracht aan om op 9 dagen tijd een ‘tiny house’ te ontwerpen en te bouwen naar de smaak van een koper. Welk team haalt de deadline en wint?

Acteur Bruno Vanden Broecke brengt in ‘Out of Office’ vijf mensen die kampen met een burn-out samen voor een ‘baanbrekend’ experiment. Ze stappen op de Emiliushoeve, een zorgboerderij met mensen met ‘bijzondere kwaliteiten’, uit hun dagelijkse ratrace en worden voor een half jaar collega’s. Ze starten samen een nieuw project: een oude stal ombouwen tot een biowinkel.

Frances Lefebure en Lieven Scheire hebben de handen in elkaar geslagen voor ‘Ons DNA’, een wetenschappelijke ontdekkingstocht met een mix van fascinerende weetjes en onthutsende theorieën. Zes weken lang ondergaan BV’s als Koen Wauters en Dina Tersago allerlei experimenten.

En verder is er de fictiereeks ‘Billie vs Benjamin’, ‘The Voice van Vlaanderen’, ‘SOS Piet XL’, ‘Ik ben Camille’, ‘K3 een jaar later’, ‘Code van Coppens’, ‘Erfgenaam Gezocht’, ‘Helden van Hier: de MUG’ en, jawel eindelijk, nieuwe afleveringen van ‘De Kotmadam’.

Uiteraard is er bijzonder veel aandacht voor het WK Voetbal in Qatar, vanaf 20 november tot eind december, maar toch houdt Eén nog een resem programma’s achter de hand.

Opvallende nieuwkomer is ‘For one night only’. Niels Destadsbader, Dieter Coppens en zes andere bekende mannen gaan de strijd met de gêne aan. Het taboe rond teelbal- of prostaatonderzoek is zo groot dat heel wat mannen het links laten liggen. Om dat taboe te doorbreken, tonen de acht heren hun engagement en geven ze zich voor een bomvolle zaal volledig bloot.

‘Uncle Martin’ is het relaas van de zoektocht in het verre Amerika naar familieleden die in het verleden naar de USA trokken en er zich vestigden. Wegens succesvol mag Siska Schoeters nog eens een seizoen gedurfde thema’s kiezen en gedurfde vragen stellen in ‘Durf te Vragen’. ‘Onder Vuur’ volgt ‘Chantal’ op als Vlaamse fictiereeks op zondagavond.

En verder zijn er nieuwe afleveringen van ‘Château Planckaert’, ‘Reizen Waes: wereldsteden’, ‘Het Hoge Noorden’, ‘Het Huis’, een eresaluut aan Philippe Gilbert met ‘Classique Gilbert’ en de docureeks ‘100 jaar zesdaagse’.

Eén kijkt héél ver vooruit en meldt dat in 2023 ‘Eurosong’ weerkeert, met Peter Van de Veire als presentator, gevolgd door ‘The greatest danser van Vlaanderen’, verrassend genoeg aan elkaar gepraat door Siska Schoeters en Aster Nzeyimana.

Gert Verhulst is een absolute trekker van het Play4-najaar. Hij krijgt zijn eigen talkshow, ‘De tafel van vier’.

Dat is ook James Cooke, die later op het seizoen uitpakt met ‘Extreme Make-over Vlaanderen’ en ‘James, de Musical’, waarin hij Erik Van Looy, Dina Tersago, Astrid Coppens, Bart Peeters, Karen Damen, Luc Appermont, Alex Agnew en De Planckaerts ontvangt. Alex Agnew is het verrassende gezicht van het nieuwe ‘Fear Factor’, terwijl Wim Opbrouck vertrouwde stem en gezicht is van ‘Bake Off’. ‘Over De Oceaan’ krijgt een nieuw seizoen, net zoals ‘The Sky Is The Limit’, ‘Het Parket’, ‘Ooit Vrij’ en ‘De Rechtbank’.

WK-Voetbal beheerst de start van de winter Nooit eerder meegemaakt: de WK Voetbal-gekte zal voor het eerst in de geschiedenis niet in volle zomerperiode losbarsten, maar in de winter. Vanaf 20 november zijn de ogen gericht op Qatar. En op de Rode Duivels. Het feest wordt helemaal en integraal uitgezonden op Eén en een beetje op Canvas. Karl Vannieuwkerke is opnieuw ceremoniemeester van een dagelijkse show, dit keer vanuit Gent. Voor een portie Champions League kan u ook nu weer terecht bij VTM 2, waar ook de Croky Cup deels wordt uitgezonden. Uefa en Conference League zitten dan weer bij de VRT en bij PLAY, dat ook deels de Croky Cup mag brengen. Samenvattingen van het Belgisch voetbal zitten verankerd op PLAY4.

