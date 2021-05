Een model, een blonde boerendochter en een jonge opa gaan op zoek naar de liefde in ‘Boer zoekt vrouw’

Kijkers die dit jaar het hart van een Vlaamse boer willen veroveren, weten niet wat voor vlees ze in de kuip krijgen. Wat het uiterlijk betreft althans, want de vijf boeren houden hun gezicht in de oproepaflevering op mysterieuze wijze bedekt. Wat ze wel doen is over zichzelf vertellen. En zo komen de kijkers al heel wat te weten. Zo is er cowboy William (24) die modellenwerk doet, Elien (25) die haar handen vuil maakt in een melkveerbedrijf maar even graag met make-up aan de slag gaat, jonge opa Garry (45) die na dertig jaar terug vrijgezel is, groenteboer Thomas (25) wiens look door zijn zussen omschreven wordt als de “Vlaamse Tom Cruise” en de uit de kluiten gewassen aardappelboer Kim (29), die rondloopt op schoenmaat 44,5. Dina Tersago (42) zal ‘Boer zoekt vrouw’ voor de veertiende keer presenteren, maar dit keer zonder An Lemmens (40). Lemmens deelde de duobaan afgelopen drie seizoenen, maar zal zich dit jaar op andere projecten focussen bij VTM.