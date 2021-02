Eén maakt eenmalige special van vierde seizoen 'DNA Nys'

Handig om een gaatje in de programmatie te vullen tussen het succesvolle tweede seizoen van 'Factcheckers' en de docureeks over Bart De Wever die volgende week begint. De special begint met Thibau Nys die net wereldkampioen is geworden bij de junioren in het Zwitserse Dübendorf. In de weken erna rijdt hij nog enkele wedstrijden in de regenboogtrui. Hij geniet na met vrienden, maar dan slaat corona toe. Ook de familie Nys blijft in haar kot en wacht af hoe het veldritseizoen er nog zal uitzien.