Eén lost eerste beelden van gloednieuwe fictiereeks ‘Twee zomers’

TV Achter de schermen van ‘De Bende van Jan de Lichte’: “Die postkoets was al duur, die vier paarden ervoor ook”

‘De Bende van Jan de Lichte’ is een straffe fictiereeks op Streamz vol spectaculaire scènes. In de exclusieve behind the scenes, te bekijken op VTM GO, vertellen cast, crew en figuranten je hoe de reeks tot stand kwam. “Ik had niet door dat er na x aantal vallen bijbetaald moest worden.”

27 november