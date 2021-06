Een liefdesbreuk, een onverwacht huwelijk en een fataal schot: zo verrassend sloot ‘Thuis’ het 26ste seizoen af

Opgelet, onderstaand artikel bevat spoilers!

Het spannendste moment in de laatste aflevering vlak voor de zomerstop was natuurlijk de afloop van de speurtocht naar Jacques (Peter Van de Velde). De psychopaat, die zes moorden, een verkrachting en een gijzeling op zijn naam had staan, werd uiteindelijk dan toch gestopt. Definitief. Al was daar wel een fatale kogel van Tim (Jeroen Lenaerts) voor nodig en raakte ook Thilly (Lauren Müller) gewond. Maar op die manier liep de gijzeling voor Judith (Katrien De Ruysscher) alsnog goed af en wellicht klonk er bij die scène in de meeste huiskamers toch een ‘oef’. Al bleek in het slotbeeld dat Jacques ook Rosa (Annick Segal) had ontvoerd. Waar zat zij en zal zij tijdig bevrijd kunnen worden? Een vraag die enkel volgend seizoen zal opgelost worden.

Ziekenhuis

Donderdag braken de vliezen bij Christine (Daphne Paelinck), die een problematische zwangerschap met complicaties had beleefd. Door het TTS (Tweeling Transfusie Syndroom) verloor ze eerder al één kindje van haar tweeling. In de seizoensfinale beviel ze van het sterrenkindje Finn en de premature baby Jaan.

Ook Bob (Christophe Haddad) had een afspraak in het ziekenhuis en beleefde daar een emo-moment. Hij kreeg te horen dat de chemotherapie die hij de voorbije maanden onderging voor zijn lymfeklierkanker, goed had aangeslagen. Hij werd kankervrij verklaard. Uit pure euforie vroeg hij zijn Tamara (Tine Priem) ten huwelijk. Voor de tweede keer, want enkele weken geleden deed hij dat ook al eens omdat hij dacht dat zijn einde naderde en een huwelijkse staat alles beter en makkelijker zou regelen voor Tamara. Die redenering en timing vond Tamara toen maar niks. Deze keer zei zij wel ‘ja’. De kijker mag zich volgend seizoen dus aan een bruiloft verwachten.

Liefdesbreuk en huwelijk

Maar misschien zit er ook een liefdesbreuk aan te komen. Joren (Mathieu Carpentier) en Stan (Lennart Lemmens) beslisten tijdens de seizoensfinale al dat het niks wordt tussen hen en bleven elk met een gebroken hart achter. Maar hoe moet het verder tussen Femke (Vanya Wellens) en Peter (Geert Hunaerts)? Die laatste zag hoe zijn vrouw troost zocht en zelfs iets meer kreeg bij Kobe (Sid Van Oerle). Hij pakte zijn koffers. Is hun huwelijk voorgoed voorbij?

In de finale was er gelukkig niet alleen liefdesverdriet maar klonken er ook bruiloftsklokken. Leo (Walter Moeremans) en Marianne (Leah Thys) gaven elkaar dan toch hun jawoord. Enkele dagen eerder had de toekomstige bruidegom de festiviteiten nochtans afgeblazen. Hij vond het ongepast om een feestje te bouwen terwijl Mariannes voormalige schoondochter Judith nog ontvoerd was door Jacques. Maar toen die gijzeling goed was beëindigd, werd er overhaast beslist om de bruiloft alsnog te laten doorgaan.

Afscheid

De buitenopnamen van die plechtigheid vonden in april plaats mét Leah Thys. De scènes in de tv-studio zouden pas enkele weken later worden opgenomen. Maar eind april werd Leah samen met haar echtgenoot in het ziekenhuis opgenomen wegens corona. Enkele dagen later moest ze zelfs afscheid nemen van Jos. Door die droevige dag werden de opnames bij ‘Thuis’ meteen opgeschort. Daarna werd er met Leah overlegd hoe haar verhaallijn in ‘Thuis’ verder zou worden aangepakt. “Samen hebben we toen beslist om het verhaal in ‘Thuis’ toch te vertellen, zoals het bedoeld was, en het huwelijk dus toch uit te zenden”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Leah stond daar helemaal achter. We moesten wel hier en daar wat scènes aanpassen en herschrijven, omdat ze niet meer op de set aanwezig kon zijn.”

Het privé-drama van de actrice verklaart waarom de kijker in de aanloop naar de finale zag hoe het huwelijk werd voorbereid zonder de aanwezigheid van de bruid. Zelfs bij de keuze van haar trouwjurk was ze afwezig. “We moesten de verhaallijn aanpassen en kozen er onder andere voor om het personage Marianne tijdelijk naar het buitenland te laten vertrekken”, gaat Roggen verder. “Op het eerste zicht misschien niet evident, maar het is zoals het is. En de kijkers waren via de pers op de hoogte van de situatie. Zij hebben er begrip voor. De scènes voor het nieuwe seizoen waarin Leah voorzien is, blijven allemaal behouden, maar zijn uitgesteld. Die nemen we pas vanaf eind juli op, wanneer we Leah opnieuw op de set verwachten.”

