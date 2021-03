Een lesje seksuele voorlichting en schaamrood op de wangen in ‘De Bachelorette’

TV Lieve Blanc­quaert portret­teert getuigen van aanslagen Zaventem

15 maart 'En toen was het stil': fotografe Lieve Blancquaert en regisseur Nathalie Basteyns kozen de titel van hun documentairereeks over de aanslagen van Zaventem niet zomaar. Het zinnetje verwijst enerzijds naar de stilte in de inkomhal die achterbleef na de ontploffingen, en anderzijds naar de slachtoffers die we nu vijf jaar later amper nog horen. Daar brengen Blancquaert en Basteyns dus verandering in. In drie delen vertellen ze de verhalen van enkele getuigen die de bewuste ochtend van 22 maart 2016 aanwezig waren in de luchthaven. Hoe veranderde hun leven?