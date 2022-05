Een laatste keer ‘Topdokters’ voor oncoloog Lore Lapeire: “Als mijn emoties afvlakken, is het tijd voor vakantie”

TV Lynn Van Royen en Geert Van Rampelberg schitteren in nieuwe Vlaams-Fin­se politie­reeks ‘Transport’

Vanaf 11 mei kan je op Streamz kijken naar de nieuwe Vlaams-Finse politiereeks ‘Transport’. In de cast zitten ook heel wat Vlaamse namen, waaronder Lynn Van Royen (‘The Window’, ‘De Dag’) en Geert Van Rampelberg (‘Red Light’, ‘Black-Out’). De reeks werd onlangs in wereldpremière vertoond in de internationale competitie op het toonaangevende festival ‘Séries Mania’.

