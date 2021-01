Een kunstgalerij en tranen bij de verkoop: dit was de eerste aflevering van ‘Costa Belgica’

TVAlles achterlaten en naar de Spaanse zon vertrekken: voor heel wat landgenoten is het een droom. In de gloednieuwe reeks ‘Costa Belgica' volgt VTM2 vijf gezinnen die de sprong al waagden. Allemaal baten ze een immokantoor uit in Spanje en allemaal proberen ze zoveel mogelijk panden aan Vlamingen te verkopen.

Steve en Inge gingen voor Evelyne op zoek naar een appartement aan de Spaanse kust. Ze toonden haar drie panden, nu is het aan Evelyne om te beslissen of ze een bod wil doen. Maar die houdt de spanning er nog even in: “Verder heb je niets meer in aanbod?” klinkt het weifelend. Waarop Inge antwoordt: “Op dit moment zijn dit de beste woningen die ik kan laten zien, met dit budget en deze buitenruimte." Gelukkig volgt al snel het verlossende antwoord: “Ik zou graag een bod doen op het eerste", klinkt het bij Evelyne. En Inge, die is daar dolblij mee en laat haar tranen al snel de vrije loop. “Dit pakt mij echt", zegt ze. “Voor mij gaat het niet gewoon over een woning vinden.” Evelyne biedt uiteindelijk 90.000 euro, waarna de eigenaar van het huisje een tegenbod van 96.000 euro doet. “Akkoord", klinkt het meteen enthousiast. “Ik vond het heel spannend, maar het is uiteindelijk maar 1.000 euro verschil", lacht ze.

Sabine en Danny baten samen ‘Sunny Home Spain’ in La Nucía uit. “Wij werken heel graag samen”, zegt Sabine. “Wij zijn 37 jaar samen. Toen waren jullie nog niet geboren", lacht ze. Normaal gezien ontvangen ze hun klanten op verplaatsing, maar nu hebben ze hun eigen plekje. En daar is ook ruimte voor Danny’s andere passie: happy art: “Heel kleurrijke schilderen die mensen ‘happy’ maken”, legt Danny uit. “Al van toen ik een klein mannetje was, was ik al met schilderen bezig. En ik heb altijd gezegd: op latere leeftijd zou ik wel een galerij willen.” En daar is nu dus ruimte voor: “Wij willen gewoon van het leven genieten, maar wij moeten ook onze centen verdienen. Da’s normaal. Wij werken ook voor onszelf, niet voor kinderen."

Steve en Inge verhuisden negen jaar geleden naar Spanje, samen met hun kinderen Milan (15) en Luna (13). Samen baten ze ‘Lavanda Real Estate’ uit in Los Alcázares. “Acht jaar geleden hebben we beslist om een vakantiewoning te kopen, hier in Spanje”, vertellen ze. “Dan is alles in een stroomversnelling terechtgekomen.” “Eigenlijk zijn we maar één keer hier op vakantie geweest", vult Inge aan. “We hadden in augustus tickets geboekt voor een vakantie, maar in plaats daarvan zijn we toen verhuisd." En de kinderen hebben daarbij een grote rol gespeeld: “Een van de redenen was dat we hier een ander leven konden hebben", zegt Inge. “Meer met de kinderen bezig konden zijn. Toen we nog in België woonden waren ze natuurlijk nog klein. Ze weten daar eigenlijk niet zo heel veel meer van. Maar ze hechten nu wel heel veel belang aan dingen samen doen.”

Steve en Inge beslaan naar eigen zeggen een erg grote regio met hun vastgoedzaak. “Nu verkopen wij vooral nieuwbouw, omdat de Belg toch vaak teruggrijpt naar nieuwbouwwoningen", klinkt het. “Dat gaat van appartementen van 130.000 euro tot villa’s van 3 miljoen.” En elke klant is welkom. “Zolang de criteria binnen het budget passen, kunnen wij voor iedereen een droomwoning vinden”, zegt Inge. “Daar ben ik heilig van overtuigd."

‘Costa Belgica’, maandag om 21.40 uur op VTM2 en op VTM GO.

