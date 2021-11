Een kostuum met een geurtje aan en een nieuwkomer die gek is op Furby’s: dit was ‘De Slimste Mens’

TVSire, er zijn nog Vlamingen die slimmer zijn dan de Nederlanders. Eindelijk is de suprematie van onze noorderburen in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ doorbroken. Daar zorgde rapper Glints (28) voor. Die werd naar eigen zeggen pas op de ochtend van de opnames gevraagd of hij kon komen deelnemen. En toch: hij kwam, zag en overwon. In de finale leek het wel of Arjen Lubach (42) niet meer verder wilde spelen. Merol (30) bedankte voor zoveel generositeit.

Leuke aflevering van ‘De Slimste Mens’ maandagavond. Met een nieuwkomer die bij aanvang compleet onbekend was bij het grote publiek, maar nu meteen zijn naamkaartje heeft afgegeven. Glints is de artiestennaam, Jan Maarschalk Lemmens staat er op zijn identiteitskaart. Een opvallend figuur, zowel wat z'n uiterlijk als z’n doen en laten betreft.

Daarnaast vochten de twee Nederlanders ook dit keer weer voor suprematie in de quiz, al leek vooral Arjen Lubach het meer en meer voor bekeken te houden. Hij speelde de hele boel tijdens de openingsronde op een hoopje, maar deed nadien min of meer de boeken dicht. Hij vergat een paar moeilijke woorden tijdens ‘Open Deur’ en ook de fotoronde liep af met een sisser. Tijdens de filmpjesronde gaf hij helemaal verstek. Vreemd dat hij niks wist te zeggen over het spraakmakende Diana-interview.

In de finale tegen Merol gaf Lubach eerst een fout antwoord bij priemgetallen. Nog vreemder was dat hij bij de weetjes over George Clooney niet wist dat de man het boegbeeld is van Nespresso - een blunder die meteen goed nieuws was voor Merol. Voor Lubach was het de eerste keer dat hij uit een aflevering werd geknikkerd. In Nederland werd hij destijds winnaar door alle afleveringen in de finaleweken te winnen. Dat parcours zat er nu uiteraard niet in.

Nieuwe beste speler

Met haar vijfde finale-overwinning en een zekere achtste deelname staat Merol inmiddels wel aan de leiding van beste spelers van dit seizoen. Met Gloria Monserez op een tweede plaats zijn het alweer de dames die het mooie weer maken.

Nieuwkomer Glints genoot duidelijk van zijn status als Slimste Mens-kandidaat. Hij speelde de hele aflevering meer dan behoorlijk mee. Leek tijdens de filmpjesronde een vogel voor de kat te worden, tot hij 150 seconden bij elkaar toverde na zijn filmpje over de film ‘Interstellar’.

En dan was er nog het hilarische juryduo Jan Jaap van der Wal en Herman Brusselmans. Specialisten in het bij elkaar harken van onzin. Grappig, leuk en gevat. Een perfect extraatje voor deze aflevering.

De leukste quotes

Glints (of hij Slimste Mens kan worden): “Je hebt het laat gevraagd, Erik. Ik stapte vanochtend uit de douche toen ik telefoon kreeg met de vraag of ik wilde meedoen. En nu ben ik hier.”

Brusselmans (na de clip van Glints): “Je kunt zo zien dat in het Antwerpse rappercircuit veel drugs wordt gebruikt.” “Geen commentaar”, liet Glints weten.

Merol: “Ik kan heel goed snelwandelen, maar ik kan hier geen vaart maken.” Waarop Brusselmans duidelijk maakte dat hij ook een record heeft: “Net nog een hele slof op een dag opgerookt. Op het moment dat ik aan het minderen was.”

Jan Jaap van der Wal: “Asfalt is een Belgische uitvinding. Het is ergens in 1800 bedacht en sindsdien hebben jullie er geen reet meer aan gedaan.”

Jan Jaap van der Wal: “Ik heb me één keer geschoren met een machete, maar dat ga ik nooit meer doen.”

Hilarische momenten

De vakjury gaat gewillig in op de vestimentaire keuze van Glints. Vooral de Furby’s op z'n outfit spreken tot de verbeelding. Het is overigens een ontwerp van Jasmien Van Loo, de vriendin van Glints. “Het is een heel cool pak”, vindt van der Wal. “In het rappersmilieu heet dit een pyjama.” En Brusselmans: “Dit heb ik gedragen toen ik drie was.”

Brusselmans op zijn best en grofst bij het ontslag van zijn vriendin bij Zeeman: “Ze moest dringend naar het toilet, maar dat was kapot. Ze heeft dan maar achter het rek met kinderbikini’s gescheten en ze is buiten gesmeten.”

Jan Jaap van der Wal heeft commentaar over het pak dat hij draagt: “Dat is voor mij klaar gelegd. Het ruikt heel erg naar zweet. Maar het is de eerste keer dat ik het aan heb. Ik heb dus een tweedehandspak aan en vraag me af van wie het geweest is. Van James Cooke of Jennifer Heylen.” Waarop Brusselmans: “Ik denk Bockie de Repper.” En Van der Wal: “Daar ben ik ook bang voor.”

Van der Wal is op zijn best als hij vertelt hoe hij verward wordt met Snelle, een bekende rapper. “Ik zeg dan dat ik weet hoe dat komt. Hij heeft namelijk ook een hazenlip. En dan zegt iedereen snel dat dat niet de reden is. Maar natuurlijk is het dat wel.”

Kantelmomenten

Arjen Lubach is zowat de volledige ‘3-6-9'-ronde aan de beurt en weet alle mogelijke en onmogelijke antwoorden. Na de ‘Puzzel’ valt hij stil.

Merol is het slachtoffer van een slechte ‘Puzzel’. Ze maakt veel goed tijdens de fotoronde. Daar verliezen Arjen en Glints dan weer heel wat tijd.

De filmpjesronde is alweer beslissend. Merol en Arjen spelen slecht, Glints scoort 150 seconden bij zijn filmpje en wint probleemloos.

In de finale lijkt het dat Lubach de handdoek in de ring gooit. Merol wint.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Glints: 355 seconden

2. Merol: 230 seconden

3. Arjen Lubach: 201 seconden

De stand

1. Gloria Monserez: 7 deelnames, 3 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Merol: 7 deelnames, 2 overwinningen, 5 finales gewonnen

3. Arjen Lubach: 5 deelnames, 3 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Jean-Marc Mwema: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Steven Van Gucht: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Geert Meyfroidt: 4 deelnames, 1 overwinning, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Alexander Hendrickx: 4 deelnames, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Acid: 3 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale verloren

9. Dorianne Aussems: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

10. Wiam: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

11. Glints: 1 deelname, 1 overwinning

Nieuwkomer

Dena Vahdani, 30 jaar, uit Brussel. Warrior princess Dena Vahdani is een Brusselse comédienne met Iraanse roots. Bij onze zuiderburen omschreven als een smaakvolle cocktail bestaande uit frisse humor, authenticiteit en gezonde zelfspot. Haar prachtige lach kleurt de dag.

