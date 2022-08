Een kooivechtster, eten met Bockie en ‘De Ideale Wereld’ van Ella Leyers: dit mag je niet missen op de kleinere zenders

VTM2

Dit najaar is er volgens VTM 2 bij hen plaats voor guts, straffe verhalen, reality en sport. In ‘Battlecat’ duikt programmamaker Luk Wyns in de excentrieke en turbulente wereld van kooivechtster Cindy Dandois. Regi opent zijn ‘Regi Academy’ in Marbella en beslist in een live finale in het Sportpaleis wie de ster van zijn volgende hit wordt. Van Marbella naar ‘Costa Belgica’, waar Vlamingen gevolgd worden die luxepanden kopen en verkopen. Nog meer wegdromen in het buitenland kan met ‘Expeditie Gooris in Amerika’. De familie Gooris steekt de Atlantische oceaan over voor een roadtrip langs de Westkust.

VTM 2 zet ook in op human interest. In ‘In Mijn Caravan’ duikt programmamaker en nieuw tv-gezicht Kristof Dewamme de wereld in van de campings en de mensen die daar wonen. De wegenwacht wordt gevolgd in ‘Pech Onderweg’ en Bockie De Repper roert opnieuw in de potjes - en de boeiende verhalen - van de man in de straat in ‘Dat Eet Dan Gelukkig Zijn’.

Naast Champions League en Croky Cup voor voetbal, brengt VTM 2 ook heel wat professioneel darts én ‘BV Darts’.

CANVAS

Canvas brengt naar eigen zeggen ‘compromisloze topkwaliteit’. En voegt daar een extra focus op comedy en satire aan toe met ‘De ideale wereld’ met Ella Leyers (voortaan vier keer per week). En ook met ‘25 jaar Canvas’, een echte Canvas-tafelquiz ter ere van de 25ste verjaardag van de zender, gepresenteerd door een uniek duo: Phara de Aguirre en Thomas Huyghe.

Traditioneel pakt Canvas ook uit met veel docu-reeksen. Dat is nu niet anders. Zo is er ‘Heizel 1985' en ‘De kaping van de Pompei’. Verder volgen ook reeksen als ‘Wij vrouwen’, ‘Een nacht in het museum’ ‘Taxi Joris’, ‘De vier seizoenen van Caroline Pauwels’ en ‘Kampioenenjaar’.

Er is vanaf dit najaar ook gewoon méér Canvas, het aanbod van Canvas wordt uitgebreid waardoor de kijker vanaf 17 uur terecht kan op Canvas. Niet langer Ketnet-programma’s, wel nog vaak herhalingen.

