Eén komt met documentaire over het leven van terrorist Salah Abdeslam

De zender staat in 2021 stil bij de de aanslagen van 22 maart 2016. Vijf jaar na de feiten blikt fotografe Lieve Blancquaert in de driedelige docureeks ‘En toen was het stil’ terug. De documentaire ‘Salah’ brengt het volledige verhaal van Fransman Salah Abdeslam, van zijn jeugdjaren over zijn radicalisering tot zijn aandeel in de bloederige terreuraanslag. Stap voor stap neemt documentairemaker Eric Goens de kijkers mee in de onderhuidse wereld waar jihadistenleiders kleine criminelen rekruteren voor hun heilige oorlog. Salah Abdeslam was maar een van hen, maar hij werd het gezicht van het kwaad.