Een knuffelaar, een schlagerfan en een model: voor ieder wat wils in ‘Boer zkt Vrouw’

TV‘Boer zkt Vrouw’ voegt voor het nieuwe seizoen een vleugje ‘Blind Getrouwd’ toe aan het programma. Tijdens de oproepaflevering, maandagavond op tv, werd de identiteit van de vijf landbouwers die een lief zoeken - vier mannen en één vrouw - namelijk niet prijsgegeven. Wel kregen we een blik in het leven van de singles via gesprekken met vrienden en familieleden. Wij stellen de vijf vrijgezellen, waaronder de “Vlaamse Tom Cruise” en een rodeorijder, nog even aan u voor.

Kim (29): aardappelboer met zuiderse looks

De 29-jarige Kim wil naar eigen zeggen “graag nog eens verliefd worden”. Een stukgelopen relatie heeft in het verleden diepe wonden nagelaten, maar na drie jaar proeven van het vrijgezellenleven zijn die intussen geheeld. “Ik was mijn geloof in de liefde kwijt, maar ik denk dat ik er nu weer klaar voor ben”, vertelde de aardappelboer uit het Limburgse Gingelom, die samen met z’n vader de boerderij runt. Hij doet dat op een prachtig uitgestrekt domein dat volgens presentatrice Dina Tersago gelijkenissen vertoonde met “het aards paradijs”. Kim is volgens moederlief groot van gestalte en gezegend met zuiderse looks. “Hij valt op vrouwen die wat ‘hard to get’ zijn”, waarschuwde de zus van de boer ook. “Hij wordt niet zo snel verliefd, maar eenmaal het gebeurt, gaat hij er helemaal voor. Dan is hij hondstrouw. Het is absoluut geen flierefluiter en hij wil binnenkort graag een gezin stichten.”

Tomas (25): groenteboer en fan van Vlaamse schlagers

Wie naar de hand van de 25-jarige Tomas wil dingen, kan maar beter liefhebber zijn van het oeuvre van onze Vlaamse schlagerzangers. Aan “adjes voor de sfeer” geen gebrek dus als je op date gaat met deze rasechte groenteboer, die volgens z’n vader vooral “een spontane en sympathieke jongen” is. Een vorige relatie liep wel spaak omwille van de harde boerenstiel. “Het is ook wel een beetje een workaholic, en niet alle mensen kunnen daar goed mee om", aldus papalief nog. “Het zou inderdaad plezant zijn als m’n toekomstige hier af en toe de handen uit de mouwen wil steken”, gaf de boer zelf later ook toe. “Tomas is bovendien een echte babbelaar”, vulden z’n zussen nog aan. “Als hij met iets zit, zal hij het altijd komen vertellen. Het is een open boek en een ambiancemaker pur sang. Een grote mond met een klein hartje ook, die niet staat te springen voor een onenightstand.” En als klap op de vuurpijl lijkt hij volgens z'n zussen ook op celebrity Tom Cruise.

Garry (45): ouderdomsdeken die van Aperol Spritz houdt

Garry is met z’n 45 lentes de ouderdomsdeken. De geitenboer heeft een moeilijke periode achter de rug, want vorig jaar kwam er een einde aan de 30-jarige relatie met z’n echtgenote. “Intussen heb ik de knop omgedraaid en wil ik weer verder met m’n leven”, verzekerde hij. “Het zou een droom zijn om opnieuw met een vrouw van het leven te kunnen genieten. Op je eentje gaat dat moeilijk.” Garry is ingeschreven door z’n dochter Willeke, die ook graag helpt op de boerderij. Volgens buren en goeie vrienden drinkt de landbouwer trouwens al eens graag een cocktail. “Een vrouw die geen Aperol Spritz lukt, dat zou een ramp zijn. Maar het is geen alcoholieker, hé”, grapten ze. “Garry mist de genegenheid van een relatie ook wel en hij is bang dat hij nooit meer een goeie match zal vinden. Onterecht, want hij heeft een hele warme persoonlijkheid en hij ziet er erg verzorgd uit.” Garry valt tot slot op vrouwelijke dames. “Dina Tersago is z'n type wel”, klonk het.

Elien (25): ambitieuze melkveehouder met pit

Ook dit jaar zit er een vrouw tussen de boeren die een levenspartner zoeken. Het hart van de pittige Elien (25) is nog niet vaak sneller gaan slaan. “Maar als ik verliefd ben, zie ik geen gebreken meer”, gaf ze toe. “Dan mag m’n man zelfs een scheve neus of een krom oor hebben.” Samen met haar papa runt ze een melkveebedrijf. “Het is moeilijk om de juiste persoon te vinden omdat Elien geen 9-to-5-job heeft”, vulde hij aan. Elien weet bovendien wat ze wil. “Ze moet niet betutteld worden, het is een heel zelfstandige vrouw.” Erg sociaal ook, volgens één van haar beste vriendinnen. “Ze gaat graag op stap ‘s avonds. Ze houdt van knuffelen, maar romantisch zou ik haar niet noemen. Je moet haar dus niet overladen met aandacht, want ze staat op haar eigen benen. En ja, ze ziet er goed uit. Als je haar tijdens het uitgaan zou tegenkomen, zou je niet denken dat het een boerin is.” Elien heeft ook een type. “Tegen Kevin Janssens zou ze geen ‘nee’ zeggen.”

William (24): ‘bull rider’ die bijklust als model

Last but not least in het rijtje is de 24-jarige William, die Dina Tersago eerder als ‘cowboy’ in plaats van ‘boer’ zou omschrijven. Hij werkt namelijk op een paardenranch in de Kempen en woont daar ook met z’n vader. “Ik leid een zeer avontuurlijk leven en m'n partner mag daar geen schrik voor hebben", vertelde hij. “Ze moet soms uit haar comfortzone willen stappen. Ik heb ook niet per se een type, m’n vriendin moet vooral open minded zijn.” William heeft ook carrière gemaakt als ‘bull rider’. “Ik heb al veel prijzen gewonnen in Europa, maar ik wil ook graag wedstrijden doen in Amerika en Australië.” “Hij heeft echt iemand nodig die die bijzondere levensstijl snapt en hem daarin steunt”, aldus een goeie vriendin. “Zijn passie is heel intens.” Ook z’n moeder pakte nog uit met een leuk weetje: “William werkt soms als model. Hem strikken is toch een beetje vergelijkbaar met het winnen van de jackpot.”

Gecharmeerd door één van de vrijgezellen? U kandidaat stellen, kan via vtm.be.

