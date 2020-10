Een Indische versie van ‘Loft’ en “de vechtpartij” van Erik Van Looy: acteur Frank Lammers steelt de show in spannende ‘Slimste Mens’-aflevering

TVWe zijn nog maar één week ver in ‘De Slimste mens ter Wereld’ en de VIER-quiz heeft al een eerste kandidaat voor de finaleweken, die in december zullen betwist worden. Met een tweede klinkende overwinning op rij eigende Ella Leyers (32) zich dat eerste ticket toe. Toch was het vooral Nederlander Frank Lammers (48) die de show stal met z’n gevatte en scherpe humor. Helaas betekende één geniaal moment van Hans Vanaken (28) de ondergang voor de ‘Undercover’-acteur.

Geen man die in de vierde aflevering van ‘De Slimste Mens’ op kon tegen het quizgeweld van Ella Leyers. Dus moesten voetballer Hans Vanaken en de Nederlandse acteur Frank Lammers in de finale uitmaken wie maandag opnieuw naast de actrice en presentatrice mag plaatsnemen. Na vijf vragen en een ‘73-12'-stand in het voordeel van Lammers, schudde Vanaken vlot en snel de landen Litouwen, Polen, Estland en Letland uit de mouw als goede antwoorden op de vraag welke landen je passeert als je langs de kust van Tallinn naar Gdansk reist. Lammers bleef even perplex zitten vooraleer het doordrong wat er gebeurd was. “Het is een stom spel. Ik stond op 73 punten. Hier ga ik weer een week niet van slapen. Neen, ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Zie hem zitten (wijzend naar Vanaken). Jij stelt me altijd teleur.”

Hij teleurgesteld. Wij ook. Want Lammers kleurde voluit de 55 minuten durende aflevering met zijn vranke, maar vrolijke bek. Gevat, soms uitdagend, Hollands nonchalant, gemaakt onverschillig, maar verdomd goed quizzend op de juiste momenten. Hij werd enkel en alleen gevat door een briljant momentje van de ijskoele Vanaken. Wat ons betreft mag Lammers volgend jaar zeker een zitje krijgen in de vakjury. Het gelegenheidsduo Bart Cannaerts (40) en Soe Nsuki (32) zat erbij en keek er (geamuseerd) naar.

Ella Leyers - na passages in een kort groen, kort rood en kort bruin kleedje voor het eerst in broekpak - stormde vlotjes naar haar tweede overwinning. Ze maakte geen enkele fout, blunderde nergens, haalde een tien op tien in de fotoronde, pikte 50 seconden in bij het filmfragment van Hans en was met vier goede antwoorden bij haar filmfragment zegezeker.

De leukste quotes

Frank Lammers (of hij Tom Waes kent): “Ja, ik ken Tom Waes. Die heeft hier gewonnen. Nou, dan kan ik het ook.”

Frank (nadat jurylid Soe Nsuki toegeeft dat ze maar in één aflevering van ‘De Slimste Mens’ meespeelde): “En dan mag je meteen in de jury zetelen?”

Bart Cannaerts (over de reden waarom Soe hem bekend overkomt): “Toen ik 16 was, had ik een brommer. Een SoeNsuki. Het komt daardoor, denk ik.”

Soe (of ze verstoppertje speelt met haar kinderen): “Ik heb nog geen kinderen. Die zitten nog verstopt in iemand zijn balzak.”

Ella (op de vraag of papa trotser is op z'n Soulsister-hit ‘The Way To Your Heart’ uit 1988, of op zijn dochter, geboren in datzelfde jaar): “Sowieso op dat nummer.”

Erik (over schildpadden): “Ze nemen overal hun huis mee. Het zijn zowat de Nederlanders onder de dieren.” Waarop Cannaerts repliceert: Heb je ooit een schildpad zien trakteren?”

Erik aan Frank (na een vraag over ‘Friends’): “Was je fan van ‘Friends’?” Waarop Frank antwoordt: “Het was beter dan ‘Loft’!” Daarna vertelt Erik dat er een Indische versie van de film komt.

Hilarische momenten

Frank Lammers vertelt op geheel eigen wijze en met de slappe lach hoe hij een programma op tv zag waarin Tom Waes tegen de vrouwelijke wereldkampioen boksen wilde vechten. “Twee maanden trainde hij zich te pletter. Hij ging de ring in en had na acht seconden een gebroken neus.” Waarop Van Looy vertelt hoe hij ooit bijna slaag kreeg, dan maar zijn bril afnam, zich omdraaide en op de grond ging liggen.

Kantelmomenten

Ella Leyers laat geen seconde liggen en staat vanaf de eerste ronde aan de leiding. Hans Vanaken springt even over haar, maar dankzij een perfecte en zeer snelle fotoronde is de strijd bijna afgelopen. Ook al scoort Lammers daar een verrassende tien op tien. Leyers maakt het vlotjes af in de filmpjesronde.

De finale is sterk en verrassend. Eerst scoren Vanaken en Lammers perfect op hun vraag, waarna de voetballer zijn achterstand deels wegwerkt. Na vier goeie antwoorden voor Lammers over manieren om mensen te vermoorden, lijkt het spel gespeeld. Tot Vanaken vier antwoorden op enkele seconden uit de mouw schudt en Lammers knock-out achterlaat.

De eindscore (voor het finalespel)

Ella Leyers: 434 sec.

Hans Vanaken: 367 sec.

Frank Lammers: 323 sec.

De stand

Ella Leyers: 4 deelnames 2 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Senne Misplon: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Miguel Wiels: 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken: 2 deelnames 2 finales gewonnen

Nieuwkomer

Miss België Celine Van Ouytsel

