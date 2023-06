Eén extra dode, nog een zwangerschap en een portie romantiek: zo verrassend was de seizoensfinale van ‘Thuis’

De dubbele slotaflevering startte met een langere versie van de flashback, die Marianne (Leah Thys) al in de vorige aflevering had. Het personage arriveerde destijds na de rechtszitting waarin haar zoon Tom (Wim Stevens) het opnam tegen Alexander Cosyns (Erik Goosens), compleet ontredderd bij de irritante advocaat. Ze smeekte hem om haar gezin met rust te laten en de naam van haar familie niet langer te besmeuren. Alexander lachte haar vierkant uit en beloofde haar familie kapot te maken, zodat iedereen haar naam zou ‘uitkotsen’. Helemaal buiten haar zinnen greep de kranige dame een golfclub en sloeg daarmee de advocaat met één klap neer. In de volgende scène biechtte een uitgebluste Marianne haar geheim op aan haar verbouwereerde zoon Tom. Die leek even te overwegen om het geheim stil te houden, want: “Als je je aangeeft, vlieg je voor jaren de gevangenis in en op jouw leeftijd overleef je dat niet.”

Volledig scherm Marianne (Leah Thys) na de moord op Alexander. © VRT

Maar ondertussen groeide ook het verdriet en de machteloosheid bij advocaat Peter (Geert Hunaerts). Ilias (Bram Spooren), de zoon van Peters vriendin Vicky (Marieke Dilles), werd aangeklaagd voor de moord op Alexander, maar bleef zijn onschuld uitschreeuwen. En de kijker wist dat hij de waarheid aan zijn zijde had.

Volledig scherm Ilias (Bram Spooren) zit onschuldig vast. © © VRT

Ook feelgood

Tussen al dat drama door was er ook plaats voor wat feelgood, want er werd als verrassing een uitgesteld trouwfeest georganiseerd voor Christine (Daphne Paelinck) en Adil (Nawfel Bardad-Daidj). Het koppel huwde weliswaar al drie maanden geleden, maar hun avondfeest viel toen door een vervelende politieactie in het water. Het jonge bruidspaar straalde van geluk, danste op de tonen van ‘She’s the One’ van Robbie Williams en zorgde zo voor een zeemzoeterig momentje. Voor nog meer romantiek met wat schattig gestuntel zorgde het prille koppeltje Gaby (Aaron De Groeve) en Britney (Apolonia Sterckx). En ook tussen Judith (Katrien De Ruysscher) en Dries (Yemi Oduwale) hing er wel wat hitsigheid in de lucht, al kon Judith de recente misstap van Dries nog niet helemaal vergeten.

Volledig scherm Er is duidelijk iets mis met Tamara (Tine Priem). © © VRT

Onwel

Maar zoals dat hoort in een goede seizoensfinale werd het feest plots verstoord door complicaties bij de hoogzwangere Tamara (Tine Priem). Zij voelde zich onwel en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Daar werd een zwangerschapsvergiftiging vastgesteld, met als enige oplossing: een vervroegde bevalling. Haar baby is echter nog lang niet volgroeid. Wat moest ze doen? Bob (Christophe Haddad) en Lowie (Mathias Vergels) stonden aan haar ziekbed, gaven elkaar de schuld voor de situatie en gingen zelfs op de vuist. Tussen de twee kemphanen komt het duidelijk nooit meer goed, maar wat veel belangrijker is: hoe loopt deze zwangerschap af? Want Tamara verloor plots het bewustzijn.

Volledig scherm Maité (Sara Gracia Santacreu) draait zich om en meldt Dieter dat hij de vader is van haar kind. © © VRT

Nog meer suspens

Voor wat extra suspens zorgde de plot rond inspecteur Maité (Sara Gracia Santacreu). De dochter van drugsbaron Chris (Danny Timmermans) speelt al lang dubbelspel en aast op het drugsgeld van haar vader. Dankzij een list kon ze zijn handlanger John (Wim De Pauw) naar een afgelegen plek lokken om hem daar op een brutale manier uit te schakelen. Voor inspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) goed ter plaatse was en kon reageren, maakte ze John koelbloedig af met een schot. Op die manier leek het geheim van haar afkomst voor altijd veilig bij Maité te blijven en kon ze vluchten en alles en iedereen achterlaten.

Volledig scherm Dieter (Raf Jansen) houdt Maité onder schot in de seizoensfinale van 'Thuis'. © © VRT

Zegevieren

Zou het kwade dan echt zo zegevieren? Dat leek de bedoeling, maar was toch buiten de pas uit vakantie teruggekeerde inspecteur Dieter (Raf Jansen) gerekend. Die legde alle puzzelstukken net op tijd samen en ontmaskerde Maité. Hij hield haar met zijn pistool onder schot.

“Ga je schieten, Dieter? Dat zou niet gezond zijn voor ons kindje. Want ja, proficiat, je wordt papa”, zei ze. Dieter wist niet wat hij hoorde. Enkele weken geleden beleefde hij een slippertje met zijn collega en nu was zij zwanger? Liegt ze of draagt ze zijn kind? Dieter wist niet hoe te reageren.

Dat wist Marianne ondertussen blijkbaar wel. In de allerlaatste scène stapte zij het politiekantoor binnen. Wellicht om zich aan te geven als de moordenaar van Alexander. Dat zou betekenen dat het nieuwe seizoen van ‘Thuis’ na de zomer met Marianne in de gevangenis start. Dat zou ook best kunnen, want actrice Leah Thys onderging eerder deze week nog een tweede oogoperatie, waardoor ze moet herstellen en sowieso een tijd niet op de set kan staan.

Volledig scherm Marianne (Leah Thys) meldt zich aan bij het politiekantoor. © © VRT

