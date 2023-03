Een exclusief gesprek met Hippo uit ‘The Masked Singer’: “Soms laat ik iets te veel los”

Mediacon­cerns ruzieën om ‘beloofde’ South Park-afleverin­gen

Warner Bros. eist honderden miljoenen aan schadevergoeding van Paramount Global vanwege de rechten van de populaire animatieserie South Park. Bij de rechtbank in in New York, is door Warner Bros. vrijdag een aanklacht ingediend tegen Paramount Global. Warner Bros zegt minder afleveringen van South Park te hebben gekregen dan was overeengekomen.