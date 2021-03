Een ‘eng muziekje’, tranen van geluk en twee keer een vier-draaier: dit was de vijfde aflevering van ‘The Voice Van Vlaanderen’

TVHet was weer een avond vol talent in ‘The Voice Van Vlaanderen’ en dat ontging ook de coaches niet. Die vulden hun teams weer gretig aan met muzikale ontdekkingen. De vijfde aflevering was een streling voor het oor, zo ontdek je zelf.

Joanne brengt een dreigende en toch zeemzoete versie van ‘Northern RD’ van Intergalactic Lovers. Even lijkt het erop dat ze het niet haalt tot de volgende ronde tot plots Koen de verlossende druk op de knop geeft. “Dat moest gebeuren”, zegt een gelukkige coach.

De relaxte Sarah brengt voor haar Blind Audition een groovy versie van ‘Jazz Man’ van Beth Hart. Drie van de vier coaches draaien om waarna Sarah op een ‘eng muziekske’ haar keuze moet maken. Uiteindelijk kiest ze ervoor om met team Natalia naar de knock-outs te gaan.

Daan zingt het liefst in het Nederlands en brengt daarom een geheel herwerkte versie van de hit ‘Love Yourself’ van Justin Bieber. Jammer genoeg voor Daan was het voor de coaches ‘net niet’ en haalt hij het dus niet tot in de knock-outs.

De Cubaanse Maureen waagt zich aan een salsa-versie van ‘I’m Feeling Good’ van Nina Simone. Haar zenuwen spelen haar parten waardoor ze af en toe naast de toon zingt. Dat ontgaat ook de coaches niet. Er drukt helaas niemand af voor Maureen.

“Komaan, papa!” Christophe werd door zijn kinderen richting podium van ‘The Voice van Vlaanderen’ geduwd. Hij begeleidt zichzelf op gitaar en zingt ‘Agape’ van Bear’s Dean. Een prachtige versie waarmee hij coach Koen weet te overtuigen.

Bjora brengt een veelbelovende versie van het prachtige ‘Laura’ van Bat For Lashes. Ondanks haar enorm warme stemkleur, waar Tourist zo’n fan van is, wist ze geen enkele coach te overtuigen.

Als Disneyfan in hart en nieren is het Liesbet haar plicht bijna om voor haar Blind Audition een nummer uit een Disneyfilm te kiezen. Ze hoopt de coaches in te pakken met haar versie van ‘Speechless’ van Naomi Scott, een nummer uit de film Aladdin. Hoewel geen enkele coach voor haar omdraait, weet ze wel 5th coach Laura te overtuigen. Die neemt haar maar al te graag mee in haar team.

Singer-songwriter Fien brengt voor haar Blind Audition ‘Arcade’ van Duncan Laurence én ze begeleidt zichzelf op piano. Tourist genoot van haar auditie en stemkleur, het klonk allemaal heel gezellig. En dus trekken ze samen ten strijde in de Knockouts.

Sander is nog zoekende in welke richting hij uit wil met zijn muziek. Dankzij zijn Blind Audition met ‘All of Me’ van John Legend kan hij kiezen tussen Niels of Tourist om hem daarbij te helpen. Uiteindelijk is het Tourist die de eer krijgt.

De toffe Alessia kiest voor ‘New Rules’ van Dua Lipa om een plekje te veroveren in de knock-outs. Met haar versie wekt ze interesse bij Niels die haar graag meeneemt in zijn team.

Jill is voor Niels en Koen geen onbekende, maar ze krijgt wel de luxe om uit alle vier de coaches te kiezen. Haar Blind Audition met ‘Dance Monkey’ van Tones And I viel overduidelijk in de smaak. Hoewel Natalia met Jill aan haar innerlijke power wil werken, is het toch Koen met wie Jill naar de knock-outs gaat.

Tobe is nog jong, maar barst nu al van het talent. Dat ontgaat ook de coaches niet. Hij krijgt iedereen muisstil met ‘Wicked Game’ van Chris Isaak. Eén voor één draaien de stoelen en dan kan het genieten beginnen. De coaches strijden onder elkaar, maar uiteindelijk kiest Tobe voor zijn West-Vlaamse bondgenoot Niels.

