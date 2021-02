Een eerste date? Dat is porno kijken, zo blijkt in ‘Da’s Liefde!’

TV HBO denkt aan animatiese­rie rond ‘Game of Thrones’

28 januari Bij HBO zijn ze duidelijk nog lang niet klaar met ‘Game of Thrones’. Zo is er al zeker één prequel op komst én wordt er al druk gespeculeerd over een tweede, maar ook daar blijft het niet bij. The Hollywood Reporter schrijft namelijk dat HBO Max een animatieserie over de populaire reeks wil uitbrengen.