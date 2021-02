Een eerste date betekent dit keer meteen samen de nacht doorbrengen in ‘Blijven Slapen’

TV Het salsadans­je van Niels en Natalia én een sterk staaltje metal: dit waren de tweede blind auditions van ‘The Voice van Vlaanderen’

12 februari Vanavond was het in ‘The Voice van Vlaanderen’ tijd voor de tweede blind auditions en die zorgden meteen voor een aantal verrassingen. Ze begonnen we de avond met een woeste cover van het metal-nummer ‘Paranoid’ van Black Sabbath. Kandidate Alessia haalde voor haar auditie dan weer haar beste Italiaans naar boven. We moeten je dan ook niet vertellen dat de coaches ook deze week hun uiterste best hebben moeten doen om hun favorieten te overtuigen. Aflevering nog niet gezien? Opgepast, want dit artikel bevat spoilers.