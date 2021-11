Een duivelse playlist, gebroken vertrouwen en bikkelharde conclusies: dit was ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVDe ultieme relatietest zit erop, en voor twee setjes koppelhelften houdt dat een hereniging met hun respectievelijke partners/exen in. Dat roept heel wat verschillende emoties op. Aflevering dertien is aangebroken, en die voorlaatste episode zag er zo uit!

Voor de vergeetachtigen onder ons: vorige week kregen we te zien dat zowel ‘gewoon Donna’ als Nico tijdens hun dream dates toegaven aan de verleiding met hun respectievelijke singles, Jimi en Laure. Voor de mensen die een plastisch hulpmiddeltje nodig hebben: ‘t was van den deze (zie hieronder)!

De volgende ochtend bespreekt Nico z’n nacht met Laure. “F*ck it, laten we het gewoon doen”, klinkt het. Dat is inderdaad een korte en bondige omschrijving van jullie avond, ja.

Ook bij ‘gewoon Donna’ en Jimi staan er besprekingen op de agenda. Zo wil ‘gewoon Donna’ namelijk weten wanneer ze Jimi - die na de opnames een maand op reis ging - opnieuw kan zien. Waarop Jimi haar zegt dat hij dat hij haar liefst zo snel mogelijk wil terugzien. Wie zei er ook alweer dat romantiek dood is?

Juist, ‘gewoon Donna’. Al had ze het dan wel over haar (afgesprongen) relatie met Nico. Weinig verbazingwekkend dus dat de Belgische krullenbol allesbehalve uitkijkt naar hun hereniging bij het allerlaatste vuurkamp, al geeft ze wel aan dat ze zich niet in een hoekje gaat laten duwen door haar vroegere vriend. “Ik ga al mijn red flags uitklaren”, stelt ze.

Volledig scherm Het Nederlandse koppel Wouter en Julia. © SBS

Maar voor we het allerlaatste vuurkamp van ‘gewoon Donna’ en Nico te zien krijgen, is het eerst de beurt aan Julia en Wouter. Zij leken door ‘de ultieme relatietest’ te fietsen. Meer zelfs: Wouter heeft niet alleen op een spreekwoordelijke fiets gezeten, hij heeft ook iets opgestoken uit z’n verblijf. Zo heeft hij een bos rode rozen mee voor Julia, aangezien zij die romantische gebaren wel kan appreciëren. “En dat deed ik voordien niet”, aldus de Nederlandse spierbundel. Zijn geliefde heeft weliswaar geen cadeautje bij, maar ook zij is wijzer geworden. Zo bezweert ze presentatrice Monica Geuze dat Wouter voor haar dé man is met wie ze haar leven wil delen.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Wouter, Niels en Viktor Verhulst. © SBS

Voor de hereniging echt een feit is, krijgt Wouter van Monica's collega Viktor Verhulst nog enkele beelden te zien. Daarbij lijkt het alsof Julia alsnog overstag is gegaan voor de charmes van ‘haar’ single, Niels. En insinueert hij ook dat ‘er hier en daar wat meer is gebeurd, dat wij waarschijnlijk niet weten.’ Zo beweert de Nederlander immers dat Julia wél handtastelijk was als ze in een busje zaten, omdat daar doorgaans geen camera’s aanwezig waren. Voor de trust issues van Wouter was er gelukkig - nu ja... - wél geluid. Wanneer Wouter vervolgens de kans krijgt om Niels één vraag te stellen, gaat hij daar maar al te graag op in. Wouter wil weten of Julia over de schreef is gegaan. Volgens Niels is dat inderdaad het geval, en wilde ze seks met hem. “Maar dat ging dus niet”, klinkt het. Van die bekentenis is Wouter - enigszinds begrijpelijk - aangedaan. “Dit soort dingen verwacht ik niet”, klinkt het.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Julia en Noëlle. © SBS

Vervolgens krijgt ook Wouters vriendin de kans om een vraag te stellen aan zijn dream date, de Nederlandse single Noëlle. Julia wil weten of er iets meer gebeurd is met Wouter, waarop Noëlle een ontkennend antwoord geeft. Meer zelfs: ze vertelt Julia dat Wouter helemaal gek is van haar, en wenst hen veel geluk samen. Klassebak.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Julia en Wouter. © SBS

En daaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaan.... Is het eindelijk tijd voor de hereniging van dit Nederlandse stel. Aanvankelijk lijkt dat vooral een romantische bedoening met heel veel zoenen, maar dan draait Wouter z’n kar. Hij wil uiteraard meer weten over de uitspraak van Niels. Julia vertelt Wouter vervolgens dat het enkel en alleen de naam van die playlist was, en dat ze daar verder niets mee bedoelde.

Voor wie het zich afvroeg: de naam van die playlist lijkt trouwens een eerbetoon aan Zach, die aan het laatste reguliere seizoen van ‘Temptation Island’ deelnam met z’n toenmalige vriendin Simone. Via de tablet in de mannenvilla verstuurde Zach toen dat uitermate poëtisch berichtje naar de Nederlandse verleidster Romee.

Volledig scherm Tijdens het laatste reguliere seizoen van 'Temptation Island' gebruikte Zach de tablet om naar verleidster Romee dit poëtische berichtje te versturen. © SBS

Volgens Julia is Niels dan ook aan het stoken, omdat hij niet blij is dat ze hem in de friend zone dropte. Een uitleg die voor Wouter volstaat, waarna hij dolgelukkig met zijn grote liefde het programma verlaat. Zo kan het dus ook.

Volledig scherm De Belgische deelnemers 'gewoon Donna' en Nico. © SBS

Maar Tempteesjon zou Tempteesjon niet zijn als we geen portie drama voor de kiezen kregen. En dus krijgen we vervolgens de hereniging van ‘gewoon Donna’ en Nico te zien. Naar aanloop daarvan, nemen Monica en Viktor eerst nog even poolshoogte. Zo vertelt ‘gewoon Donna’ tegen Monica dat ze er nog steeds zeker van is dat haar relatie verbreken de enige juiste keuze was. Meer zelfs: door te breken met Nico, kon ze haar hart openstellen voor Jimi. Nico voelt zich minder zeker in z’n vel. Hij heeft - na de videoboodschap waarin hij aan ‘gewoon Donna’ toegaf dat hij haar bedrogen had, en z’n seksuele escapades met Laure - stress om de voormalige ‘Miss België’-finaliste terug te zien. Nico beseft dat hij een en ander heeft uit te leggen.

Vervolgens krijgen zowel ‘gewoon Donna’ als Nico te zien hoe hun ex het wel héél gezellig heeft met iemand anders. Bij ‘gewoon Donna’ zorgt dat vooral voor ergernis. Zij geeft aan dat ze op z’n minst wel verwacht had dat het meisje uit dat fragment Elvis Presley zou zijn, en niet Laure. “Als hij zo snel van keuze wisselt, zal hij mij ook wel meermaals bedrogen hebben”, klinkt het. Nico zegt dan weer dat de beelden van ‘gewoon Donna’ en Jimi hem raken. “Natuurlijk doet dat iets met je: twee weken eerder was dit nog mijn meisje”, klinkt het. Spijt komt altijd te laat, nietwaar?

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or leave': Nico en 'gewoon Donna'. © SBS

En dan mogen ook ‘gewoon Donna’ en Nico mekaar in de armen sluiten. Allez ja. Was dat bij Julia en Wouter nog een romantische bedoening, dan zakt de sfeer serieus onder nul bij deze hereniging. Nico geeft aan dat hij het moeilijk vindt om ‘gewoon Donna’ terug te zien, maar zij is niet onder de indruk. Zelfs niet wanneer Nico toegeeft dat hij sneller eerlijk had moeten zijn. “Hem terugzien doet me niets”, klinkt het hard.

Waarop de twee vervolgens een verbaal robbertje gaan uitvechten over de uitspraken van ‘gewoon Donna’ over hun appartement en zijn job. Nico vindt haar uitspraken nog steeds niet kunnen, ‘gewoon Donna’ blijft er dan weer bij dat ze gelijk heeft. En hoewel we snappen dat ‘gewoon Donna’ zo hard is, kunnen we bepaalde argumenten van Nico ook wel begrijpen. Hoe dan ook: ‘gewoon Donna’ en Nico stellen beiden dat ze ‘Temptation Island: Love or Leave’ alleen verlaten.

Volledig scherm 'TemptationIsland: Love or Leave': drie maanden later loopt Nico al mijmerend rond in Mechelen. Mooi hoor! © SBS

Drie maanden na de opnames loopt Nico, mijmerend over het hele avontuur, rond in Mechelen.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna'. © SBS

Ook ‘gewoon Donna’ heeft een kwartaal later nog het een en ander te zeggen.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Julia. © RV

Net als Julia.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Wouter. © SBS

En Wouter!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Wouter en Julia. © SBS

Kort samengevat bij deze laatste twee: Julia vond Niels lief en zorgzaam, maar voelde de klik uiteindelijk niet. Wouter besluit dan ook dat ze Tempteesjon moeiteloos zijn doorgekomen. Maar nadien liep het - door zijn drukke werkschema - alsnog mis. Iets waar ze het beiden moeilijk mee hebben, maar waar ze mekaar niet in vinden. “Een eenzijdig gesprek is geen gesprek”, besluit Wouter.

Voor ‘gewoon Donna’ en Nico kunnen we dan weer het volgende concluderen: Nico vond het overdreven dat ‘gewoon Donna’ hun relatie al na het eerste vuurkamp verbrak. Al kwam ‘gewoon Donna’ wel terug op haar uitspraak dat Nico z’n job kwijt was. Na een goed gesprek met haar beide ouders, mocht hij dan toch in de familieslagerij blijven werken. Na de bekentenis van Nico dat hij ‘gewoon Donna’ bedrogen had, vonden beide ex-partners het dan ook tijd om zich open te stellen. Nico deed dat aanvankelijk bij Elvis Presley, maar zij bleek too much. Vervolgens richtte hij z’n pijlen op Laure. Voor ‘gewoon Donna’ was Jimi dan weer de uitverkorene. “Ik denk wel dat je kan zeggen dat Nico en ik beiden geëindigd zijn met een happy ending”, aldus ‘gewoon Donna’. Maaaaaaaar... Helaas pindakaas! Noch bij Nico, noch bij ‘gewoon Donna’ bleek het om ware liefde te gaan.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': 'gewoon Donna'. © SBS

Niet dat er dan wél een verzoening in de maak is. Tijdens hun hereniging in De Fortuyne, voelt het gesprek vooral heel onfortuinlijk aan. Voor Nico dan toch, want die krijgt heel wat verwijten naar z’n hoofd geslingerd van ‘gewoon Donna’. Zo beweert zij dat heel wat meisjes haar nu zeggen dat ze - tijdens haar relatie - een tindermatch hadden met Nico, of dat ze een stapje verder gingen met hem. Waarop de discussie escaleert en ‘gewoon Donna’ de gevleugelde woorden spreekt: “Ik ben single. Ik mag droogn***en met wie ik wil.” Niet zo classy, maar kom.

Uiteindelijk concludeert Nico dat hij niet volwassen genoeg was voor het leven met ‘gewoon Donna’, en stelt zij dat ze hun relatie mist. “Ik was oprecht gelukkig, en jij was het echt voor mij”, zegt ze. waarna ‘gewoon Donna’ ook zegt dat Nico een goed hart heeft, ‘maar geen relatiemateriaal is’. Dat lijkt een terechte conclusie.

Al kunnen we ook nu weer niet wachten tot de volgende aflevering, wanneer #dramaisnotacrime zich volledig gaat ontvouwen dankzij Bert en ons Delphine. En als jullie ons nu willen excuseren: wij moeten nog eens naar de winkel voor een grote bak popcorn.

Tot volgende week!

