Een drugsdeal, dubbel feest en definitief afscheid: dit mag de ‘Thuis’-kijker in deze finaleweek verwachten

Opgepast: spoiler alert!

Confrontatie

Het merendeel van de seizoensfinale zal zich dit jaar uitzonderlijk op één centrale plek afspelen: de Withoeve van Femke en Kobe, waar ook de wijnshop van Waldek en Rosa gevestigd is. Dat wordt dé centrale arena waar zowat alle vaste personages zich op hetzelfde moment zullen verzamelen vanwege twee events. Zo is er het lentefeest van Hanna, het dochtertje van Tim en Sam, waar de hele familie is uitgenodigd. Dus ook Frank en Simonne, bij wie er al een tijd een haar in de boter zit. Tijd voor een confrontatie en dus ook voor wat vuurwerk?

Bart Van Avermaet (als Waldek) en Annick Segal (als Rosa)

Drugsbaron

Op hetzelfde domein wordt door Joren en Eddy ook de benefietwedstrijd georganiseerd ten voordele van Zihame, de dochter van Nora en Harry. Naast de deelnemers en sympathisanten lokt die natuurlijk ook veel supporters en sponsors. De opbouw van de festiviteiten zal te zien zijn in de aflevering van donderdag 23 juni. Het verloop en de afloop van de twee events staat centraal in de slotaflevering op vrijdag 24 juni. Hoofdsponsor is drugsbaron Chris, die net een grote slag wil slaan en dus voor suspense zal zorgen.

Sofia Zaifri (Zihame)

Louche deals

Acteur Danny Timmermans debuteerde eerder dit seizoen als de strenge maar schijnbaar correcte drankleverancier van Bar Madam. Al snel bleek de zakenman zich echter ook in het drugsmilieu met louche deals bezig te houden. “Toen ik vorig jaar bij ‘Thuis’ aan de slag ging, kende ik nog niet alle details, maar wist ik al wel dat mijn personage een crimineel zou worden en in deze seizoensfinale een dragende rol zou krijgen”, zegt Danny. “Dat is interessant, want dan weet je als acteur naar welke climax je kan toewerken. Soms loopt het voor slechteriken in ‘Thuis’ slecht af. De vorige slechterik was Jacques en die werd in de laatste seizoensfinale neergeschoten. Chris is een volledig ander type schurk dan Jacques. Dat personage van Peter Van de Velde had bloed aan zijn handen en verschillende moorden op zijn geweten. Hij werd door iedereen als een gevaarlijke psychopaat beschouwd. Iedereen had bij wijze van spreken thuis een affiche met zijn foto hangen: ‘Gezocht: dood of levend’. Chris is zo niet. Hij is het brein achter criminele zaakjes maar zorgt er wel voor dat hij niet gepakt kan worden omdat er geen bewijzen tegen hem zijn. De geslepen zakenman wordt door de meeste andere personages zelfs geliefd omdat zij niet kunnen vermoeden dat hij ook een duister kantje heeft. Al weet de kijker al een tijdje beter. Maar we zullen zien hoe lang hij dat volhoudt.”

Danny Timmermans (Chris)

Undercover

Slechterik Chris wordt in ‘Thuis’ op de hielen gezeten door hoofdinspecteur Tim. Grote vraag is echter: kan de superflik undercover blijven tot hij Chris heeft geklist of wordt hij verraden? “De plottwist dat Tim niet zelf het criminele pad bewandelt en zich niet laat chanteren, vond ik de max”, zegt Jeroen. “De kijker werd zo op een verkeerd been gezet en ik kon eindelijk eens een Tim neerzetten, met haar op zijn tanden. Dat betekent ook dat ik toch nog even in ‘Thuis’ mag blijven. (lacht) Als je personage een louche crimineel wordt, die iedereen constant beliegt en bedriegt, weet je als acteur dat je einde zeer nabij is. Zeker als je, zoals Tim, altijd een standvastige huisvader en ideale schoonzoon bent geweest. In ‘Thuis’ is een schurk op lange termijn niet houdbaar. Tenzij je Luc Bomans heet. (lacht) Dat personage slaagde er destijds jaren in om door iedereen gehaat te worden, maar kon ondertussen toch ook wel een beetje sympathiek te blijven.”

Definitieve exit

Naast de twee feestjes staat in deze finaleweek ook het examen op stapel van Dieter om hoofdinspecteur te worden. En de uitspraak in de zaak rond decaan Stefaan, die Karin stalkte en de dood van gaybasher Robrecht op zijn geweten heeft. De kijker zal daarnaast ook afscheid nemen van een personage dat al zes jaar te zien is in de dagelijkse fictiereeks: Kobe. Het personage van Reynout Dekimpe heeft de ongeneeslijke ziekte ALS en voelt zijn einde naderen. Vorige week nam hij al afscheid van zijn naasten en wilde hij andere horizonten opzoeken om vooral niemand tot last te zijn. Deze week pakt hij wellicht definitief zijn boeltje en is zijn exit een feit. Dinsdag is het trouwens ALS-werelddag, die de ziekte extra in de spotlights wil zetten.

“Wij zijn heel blij met de aandacht die ‘Thuis’ aan deze verschrikkelijke ziekte wil geven”, klinkt het bij Evy Reviers, CEO van de ALS-liga. “Deze delicate verhaallijn vinden we trouwens heel realistisch uitgewerkt, want wij zien ook dat heel wat ALS-patiënten na hun diagnose handelen en alles beginnen te regelen om zeker niemand van de naasten tot last te zijn. Net zoals Kobe in ‘Thuis’.”

Door de exit van Kobe wordt Femke opnieuw single. Tot jolijt van Peter of heeft die zijn hart verloren aan Paulien? En hoe zit het met Viv en Lowie? Blijven die twee tortelduifjes echt uit elkaar? Vrijdag scharrelde Lowie nog een liefje op. Voor één nacht of voor meer? Opmerkelijk is alvast dat Viv en Lowie niet meer samen in de begingeneriek te zien zijn. dat zou weleens een teken aan de wand kunnen zijn.

