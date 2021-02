Een docu over Snelle en de jonge jaren van Ferry uit ‘Undercover’: Netflix kondigt reeks nieuwe Belgische en Nederlandse films en series aan

TVNetflix licht een tipje van de sluier op over het nieuwe aanbod aan Belgische en Nederlandse films en series. Na het succes van ‘Undercover’ en ‘De Familie Claus’ komen er dit jaar een hele reeks nieuwe projecten aan. Zo krijgt het ruige personage Ferry uit ‘Undercover’ een eigen film en zal er een openhartige documentaire te zien zijn over het leven van de Nederlandse rapper Snelle.

Netflix laat weten dat het blij is het aanbod Nederlandse en Belgische films en series te kunnen uitbreiden. “Het is geweldig om samen te werken met de fantastische makers en talenten uit deze twee landen en we kunnen niet wachten om een voorproefje te geven van wat er nog meer komen gaat”, klinkt het. En het moet gezegd, de nieuwe projecten zien er dan ook veelbelovend uit. Een overzicht.

‘Snelle: zonder jas naar buiten’

Allereerst pakt Netflix in België en Nederland uit met een openhartige documentaire over de populaire rapper Snelle (25). Daarin zullen we te zien krijgen hoe de underdog in een mum van tijd duizenden harten van fans weet te veroveren met zijn muziek. Zijn verhaal is dan ook opmerkelijk. Twee jaar geleden dweilde hij nog de vloer van een hotel en nu mag hij zich een van de grootste artiesten van Nederland noemen. In de documentaire komen naast directe familie en vrienden van Snelle ook verschillende collega-artiesten aan het woord. “Ik hoop mensen te inspireren om te doen wat zij diep van binnen voelen”, zei Snelle onlangs nog over de documentaire.

Volledig scherm Snelle met Suzan en Freek in de documentaire. © Netflix

‘Ferry’

In de nieuwe film ‘Ferry’, over de jonge jaren van de drugskoning, zijn de vertrouwde gezichten van Frank Lammers en Elise Schaap (Danielle) uit ‘Undercover’ te zien. Het verhaal speelt zich af in 2006 in Amsterdam. De meedogenloze Ferry Bouman werkt voor de machtige hasjbaron Ralph Brink. Op een dag wordt de bende bruut overvallen en raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden. De fans van ‘Undercover’ kunnen rekenen op alle elementen van de serie die ze gewoon zijn: spanning, verrassende plotwendingen, emotie en humor.

‘Into The Night: tweede seizoen’

‘Into The Night’ is de eerste Belgische Netflix-serie ooit. Het verhaal gaat over een wereld waarin zonlicht plots dodelijk is geworden. Een groepje mensen probeert aan het noodlot te ontsnappen door een vliegtuig te kapen en er de nacht mee in te trekken. Aan het einde van het eerste seizoen hebben de passagiers van Flight 21 onderdak gevonden in een oude militaire Sovjet-bunker in Bulgarije, weg van de zon. Wat er daarna gebeurt, ziet u dus in het ongetwijfeld spannende vervolg van de serie. De opnames van het tweede seizoen van ‘Into the Night’ zijn pas afgerond.

‘Buladó’

‘Buladó’ is dit jaar de Nederlandse inzending voor de Oscars. De elfjarige Kenza woont met haar vader Ouira en opa Wljo op een autosloperij in de binnenlanden van Curaçao. De nuchtere mentaliteit van haar vader Ouira biedt haar niet altijd meer wat ze nodig heeft en Kenza stelt zich langzaam open voor de mystieke en geruststellende tradities van haar opa. ‘Buladó’ is vanaf 5 maart te zien op Netflix in Nederland en is vanaf 1 april beschikbaar in België.

Volledig scherm Kenza in Buladó © Netflix

‘Forever Rich’

‘Forever Rich’, de allereerste Nederlandse Netflix-film, zal vanaf eind 2021 wereldwijd beschikbaar zijn op Netflix. De film gaat over Richie die op het punt staat de grootste rapartiest van Nederland te worden, maar vlak voor een belangrijk optreden hij door een groep gewapende tieners wordt beroofd van zijn peperdure horloge. De beelden van die vernederende beroving gaan viraal, wat voor Richie’s imago niet goed uitpakt. Kan Richie zijn imago herstellen of is dit het einde van zijn carrière?

Eerste Nederlandse Netflix Comedy-serie

Tot slot biedt Netflix de eerste Nederlandse Comedy-serie aan. De serie vertelt het verhaal van Michelle (Elise Schaap) en haar obsessie om influencer te worden. Michelle raakt verslaafd aan online erkenning en gaat daarvoor steeds verder. Hierdoor verblind, maakt ze de relaties met familie en vrienden kapot. Hoeveel volgers ze ook krijgt, het lijkt de leegte die ze voelt niet op te vullen. Maar ‘following’ gaat boven familie en niks gaat boven de lifestyle en de likes...

‘Just Say Yes’

In ‘Just Say Yes’ speelt Yolanthe Cabau de rol van Lotte. Lotte droomt haar hele leven al van haar ideale bruiloft, maar haar droom spat uiteen als haar aanstaande de trouwerij onverwacht afblaast. De film is deze lente te zien op Netflix.

Volledig scherm Just Say Yes © Netflix

‘Misfit 3'

‘Misfit 3: De finale’ is vanaf 23 april in Nederland en België beschikbaar op Netflix. Daarnaast kondigt Netflix ook ‘Misfit: De serie’ aan. Die zal wereldwijd te zien zijn op Netflix.