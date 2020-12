Eén ding is zeker, de allerslimste is een vrouw: actrice, dichteres en sportanker strijden voor felbegeerde oorkonde

Ella Leyers (32)

Recordhoudster die koud het veld in moet

Haar familienaam dwong Ella Leyers om te presteren in deze quiz. Haar vader Jan ging haar in 2005 voor en speelde sterk. Hij haalde in de finaleweek de voorlaatste aflevering maar verloor van David Davidse en Bart Peeters. Haar jongere zus Olga was in 2016 de revelatie. Zij zorgde voor dé beelden van de quiz toen ze bij haar elfde deelname net naast het record greep en in de finale verloor van Kris Wauters, waarna ze in tranen uitbarstte. In de echte finale moest Olga uiteindelijk winnaar Gilles Van Bouwel en Eva De Roo laten voorafgaan. De missie voor Ella bij de start van het huidige seizoen was dan ook klaar en duidelijk: haar zus Olga wreken. Toch liep het al bijna fout in de eerste aflevering, toen ze tactisch blunderde en Marie Verhulst enkel moest uitspelen, wat ze niet deed. Ook in de tweede aflevering was het in de finale kantje-boordje tegen Senne Misplon. Maar vanaf dan is de succestrein vertrokken. Vooral de filmpjesronde is haar specialiteit. Eens het record van meest deelnames gehaald, ging het wel bergaf. Toch klokte ze af op achttien deelnames. Indrukwekkend. Wat haar evenwel parten kan spelen, is dat ze vanavond koud het veld in moet tegen gerodeerde kandidaten.