Een demonische Targaryen, een charismatische rebel en een fijnbesnaarde feministe: de 22 beste streamingseries van 2022 (deel 2)

TVWas 2020 het jaar waarin producties werden gepauzeerd en gedesinfecteerd, dan was 2022 het jaar waarin u bedolven werd onder een ongeziene vracht aan uitgesteld topentertainment. De draken van ‘Game of Thrones’ maakten hun comeback, net als de ringen van Tolkien. Adil en Bilall gaven het Marvel-universum een nieuwe schwung en Ben Stiller schoot een onheilspellende scifi-thriller over de balans tussen werk- en privéleven op u af. Hebt u daar niks van meegekregen maar uzelf ingegraven in de hoop dat u uw schade wel zou inhalen eenmaal iemand de beste reeksen in een totaal bevooroordeeld eindejaarsoverzicht zou gieten? Dan hebt u geluk. Vandaag: deel twee van de 22 beste internationale reeksen van 2022.

11. ‘The Watcher’ (Netflix)

Ryan Murphy gaf Netflix dit jaar een ferme boost. Met ‘Dahmer’ schilderde de superproducer het ontluisterende verhaal van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer op de buis. Iets wat tot op vandaag een recordstroom aan kijkers blijft lokken. Met ‘The Watcher’ onderwerpt hij u aan een true crime-thriller die frustrerend efficiënt onder de huid kruipt en waarin Naomi Watts en Bobby Cannavale u alle redenen geven om deze aan uw watchlist toe te voegen.

Waarom zou u een gelukkig leven aan het toeval overlaten als u met iedere variabele rekening kunt houden? In deze HBO-reeks gaat de Canadese komiek Nathan Fielder tot het uiterste om alledaagse mensen te helpen zich voor te bereiden op enkele uitdagende hordes in het leven. Van het opbiechten van een twintig jaar oude leugen tot kinderen opvoeden in een simulatie. ‘Het leven zoals het is (gerepeteerd)’, blijkt even geschift als entertainend.

9. ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ (Streamz)

Nee, voetbal is niet de enige balsport die het verdient om uw tv-scherm op te leuken. En ook als u geen fan bent van basketbal zal de vingervlugge vertelstijl van ‘Don’t Look Up’-regisseur Adam McKay u snel anders doen piepen. Deze HBO-reeks over de explosieve groei van de Los Angeles Lakers begin jaren ‘80 is schandalig goed en torent net als z’n sterspeler Magic Johnson (Quincy Isaiah) boven alles en iedereen uit.

8. ‘The Essex Serpent’ (Apple TV+)

Dit passioneel liefdes- en kostuumdrama met Tom Hiddleston en Claire Danes in de hoofdrol kijkt even onweerstaanbaar weg als het klinkt. Wanneer Danes als de vrijgevochten amateur-paleontologe Cora wordt aangetrokken door een mysterieus zeemonster in een uithoek van Essex aan het einde van de negentiende eeuw, leidt ze de lokale meneer pastoor (Hiddleston) steeds meer in bekoring.

Series gebaseerd op ware misdaden waren dit jaar een gegarandeerde hit, maar geen enkele -nee, zelfs niet die van Ryan Murphy- zat zo sterk in elkaar als ‘The Staircase’. Toni Collette kruipt in de huid van de betreurde Kathleen Peterson die, na een avondje thuis met echtgenoot Michael, in verdachte omstandigheden van de trap valt. Deze HBO Max-reeks werpt een rauwe kijk op de druk gemediatiseerde zaak en laat u allesbehalve onberoerd.

6. ‘Pachinko’ (Apple TV+)

Niet Netflix, maar wel Apple TV+ leverde het mooiste K-drama van dit jaar af. Grootscheeps maar toch intiem, vertelt dit achtdelige relaas gebaseerd op de gelijknamige bestseller van The New York Times het generatieoverschrijdend verhaal van een Koreaanse immigrantenfamilie getekend door de Japanse bezetting. Oscarwinnares Youn Yuh-jung wordt als het centraal personage Sunja vergezeld door een al even betoverende nevencast.

Een fijnbesnaarde feministe die de handen in elkaar slaat met een ordinaire pornokoning? Deze HBO Max-reeks met Jake Johnson in de hoofdrol verdient alvast een plek in de annalen voor meest atypische uitgangspunt. Maar dit ogenschijnlijk niemendalletje over de opstart van een blootblad voor vrouwen heeft veel meer om het lijf dan het doet uitschijnen en is een hartverwarmende werkplekkomedie waar u één en ander van kunt opsteken.

4. ‘House of the Dragon’ (Streamz)

Barbaars bloedvergieten, incestueuze romances en politieke achterbaksheden: deze prequelserie van ‘Game of Thrones’ katapulteert fans op bevredigende wijze terug naar Westeros om er te focussen op de heersende Targaryen-dynastie zo een 200 jaar voor de gebeurtenissen van ‘Game of Thrones’. Met ‘Doctor Who’-acteur Matt Smith als de demonische antagonist, die overigens niet vies is van wat geflikflooi met z’n jonge nicht.

3. ‘Andor’ (Disney+)

Geen Jedi, geen lichtzwaarden en toch onmiskenbaar ‘Star Wars’. Deze prequelreeks van de prequelfilm ‘Rogue One: A Star Wars Story’ brengt Oscarwinnend scenarioschrijver Tony Gilroy terug aan boord om het stof van Cassian Andor te blazen en het achtergrondverhaal van deze charismatische rebellenheld uit te rollen. Dit is niet zomaar een tv-reeks, maar één uitgerekte, visueel verbluffende bioscoopfilm mét inhoud.

2. ‘Severance’ (Apple TV+)

Alleen al voor de begingeneriek verdient deze reeks alle lof. In deze scifi-werkplekthriller geproduceerd en deels geregisseerd door Ben Stiller ondergaan werknemers een ingreep waarbij hun geheugen wordt gescheiden tussen werk en privé. Met alle gevolgen van dien. Deze dystopische serie met Adam Scott heeft naast een doolhof aan klinisch witte gangen ook Christopher Walken en Patricia Arquette in de rangen.

1. ‘The White Lotus 2’ (Streamz)

Oké, deze satirische HBO-parel van Mike White zag officieel het levenslicht in 2021, maar aangezien deze één van die series is die met elk nieuw seizoen een nieuwe cast en een compleet nieuw moordmysterie introduceert, is deze praktisch gezien een nieuwe reeks. Eén die u dringend moet zien want het schrijfwerk is goddelijk, het acteerwerk ongeëvenaard en het thema dit seizoen is seks, seks en nog een seks.

