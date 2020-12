Eén deelt eerste beelden van het tweede seizoen van ‘Beau Séjour’

Het is al ruim drie jaar geleden dat het eerste seizoen van ‘Beau Séjour’ op Eén te zien was. De reeks, waarin de overleden Kato (Lynn Van Royen) haar eigen dood onderzocht, bleek zo'n succes dat er een vervolg kwam. Dat gaat op 31 januari van start.

Er werd gekozen voor een volledig nieuwe omgeving, met nieuwe personages en een andere verhaallijn. De plaats delict heet nog steeds ‘Beau Séjour’, alleen is dat dit keer niet de naam van een hotel maar van een zeilboot. En opnieuw is het hoofdpersonage overleden en moet hij z'n eigen dood onderzoeken.

Zieners

Oud-commandant van de Marine Maurice (Gene Bervoets) ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van de zeilboot ‘Beau Séjour’. Wanneer hij drijfnat wakker wordt op het strand merkt hij dat niemand hem kan horen of zien. Even later verneemt hij dat hij dood is – zelfmoord. Maurice kan dit niet geloven. Wat is er aan de hand? Dat zijn familie hem liever kwijt dan rijk is, blijkt uit de achteloze, soms ronduit koude reacties van zijn drie dochters (Greet Verstraete, Emilie De Roo, Lize Feryn) en ex-vrouw (Katelijne Verbeke) op zijn dood. Maurice begint zijn eigen dood te onderzoeken. En dan ontdekt hij dat er enkele ‘zieners’ zijn, mensen die hem wel nog kunnen zien en met wie hij kan praten… maar waarom net deze mensen?