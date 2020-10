Een dansende Ella en Philippe Geubels die ongerust wordt van Rani De Coninck: de leukste momenten uit de 12de ‘Slimste Mens’-aflevering

TVElla Leyers is de nieuwe absolute recordhouder van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ met twaalf succesvolle deelnames. En de teller loopt verder. Voorlopig heeft Ella zeven rechtstreekse overwinningen en vijf gewonnen finales. Maandag begint ze aan een nieuwe ‘werkweek’ met antiekhandelaar Bie Baert als nieuwe concurrent. De Leyers-telg torende in haar twaalfde passage hoog boven de concurrentie uit in een voor het overige chaotische aflevering.

Het was al bij aanvang duidelijk: de rit naar eeuwige roem voor Ella Leyers zou niet onopgemerkt verlopen. De tv-studio leek een zottenkot. Met nieuwkomer Pedro Elias in een soort zeemanstrui, zotte kip Delphine Lecompte in een Whitesnake t-shirt en een gelegenheidstewardess in een rooskleurig pakje inclusief baret, die bij nader inzien Ella Leyers bleek te zijn. De recordaflevering dobberde haast veertig minuten in licht gespannen humor waarna vijftien minuten keihard werd gequizd voor de overwinning. Pedro Elias liep helaas iets te veel achter de feiten aan, rariteitenkabinet Lecompte bewees tijdens de foto- en filmpjesronde én de finale wel een goeie quizzer te zijn en met Ella Leyers die rustig overheerste. Nog voor het laatste filmfragment wist ze al dat het record binnen was. Straf gedaan!

De leukste quotes

Pedro Elias (tegen Erik van Looy): ‘Je hebt mij maanden geleden gebeld of ik naar De Slimste Mens wilde komen. Twee dagen geleden heeft een medewerker gezegd dat het om mee te spelen was. Al die tijd dacht ik dat ik in de jury moest zitten. Je lacht, maar nu zit ik hier’.

Ella (of ze klaar is voor het record): ‘Ik ben uitgedost. Ik dacht dit is een Legally Blond-moment. Ik had nog wel zo’n sacoche met een pluchen hondje moeten hebben’. Waarop Meubels: ‘Anders moet je Erik zijn pruik nemen’.

Delphine Lecompte (nadat ze even afwezig leek): ‘Ik was aan het denken aan mijn vestimentaire keuze’.

Lecompte (hoe ze ter plaatse is geraakt): ‘’Ik heb een lift gekregen van een Montenegrijnse messenslijper. Neenneen, da’s niet waar’. Waarop Pedro: ‘Waar zit ik eigenlijk?’

Geubels (over de plexi want tussen hem en Rani De Coninck): ‘De laatste keer dat ik van zo dicht achter glas tegen een vrouw heb gebabbeld, heeft mij dat veel geld gekost’.

Geubels (over Voice-winnares Gala, gecoacht door Sean Dhondt: ‘Terechte winnaar. Ze stak er met sok en schouder boven uit’.

Hilarische momenten

Dichteres Delphine Lecompte is, zacht gezegd, een heel merkwaardige kandidate. Haar hersenspinsels gaan alle kanten uit. Op de vraag of haar vriend mooie wenkbrauwen heeft: ‘Daar heb ik niet zo opgelet’. Of ze hem graag ziet: ‘Bepaalde stukken wel’. Of ze ooit gehoelahoept heeft? ‘Hoelahoep niet. Jokari wel. Zoals elk zielig kind zonder zussen en zonder vriendjes. Neen, ik had wél vriendjes’. Of ze naar de dokter gaat? ‘Ik ben een hypochonder die nooit naar de dokter gaat’. Of ook: ‘Ik eet elke dag een kwart kilo chocolade zeevruchten’.

Rani De Konicnk doet haar duit in het chaos-zakje als ze een verhaal probeert te vertellen over haar man die ooit zijn baard liet groeien. Ze blijft er lachend haast in.

Kantelmomenten

De recordaflevering komt speltechnisch langzaam op gang. Net zoals Pedro Elias dat doet. Na ‘Open deur’ heeft hij exact 27 seconden bij elkaar gespeeld. De ‘Puzzel’-ronde zorgt voor geen enkel verschil. Na de ‘Fotoronde’ kijkt Pedro naar een haast niet te overbruggen achterstand van ruim 150 seconden op de dames.

Pedro speelt zijn filmfragment perfect en pikt tijd in van Delphine. Dat doet ook Ella die zo moeiteloos wint.

In de finale kraken Pedro en Delphine door de zenuwen. Ze spelen een rotslechte finale. Pedro begint wel heel sterk met zeven goede antwoorden op twee vragen, maar slaat dan dicht. Uiteindelijk klaart Delphine de klus na tien vragen.

De eindscore (voor het finalespel)

Ella Leyers 467 sec.

Delphine Lecompte 425 sec.

Pedro Elias 329 sec.

De stand

Ella Leyers: 12 deelnames 7 keer gewonnen 5 finales gewonnen

Riadh Bahri: 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken: 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Ben Crabbé: 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte: 2 deelnames 2 finales gewonnen

Nieuwkomer: antiekhandelaar Bie Baert