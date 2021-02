Een cowboyhoed, veel Billie Eilish en een oude bekende van Natalia: dit was de derde aflevering van ‘The Voice van Vlaanderen’

TVHet viel deze Blind Auditions nog maar weer eens op: muzikaal Vlaanderen is gek op Billie Eilish, en dus hoeft het niet te verwonderen dat steeds meer kandidaten met een nummer van haar auditie komen doen. Al had deze derde aflevering van ‘The Voice Van Vlaanderen’ wel wat meer te bieden dan enkel Billie Eilish: ook heel wat andere, eigenzinnige covers vonden hun weg naar het podium.

Alle coaches zijn ondertussen vast overtuigd van het nut van vijfde coach Laura Tesoro, die afgewezen talenten toch nog een kans neemt om deel te nemen aan ‘The Voice’. Dat talent soms tussen de mazen van het net glipt, weet ook Niels Destadsbader: “Wij waren jaren geleden op zoek naar een tweede zanger om samen met mij te zingen. Max Colombie, nu bekend van Oscar And The Wolf, kwam auditie doen en volgens ons was het dat toch niet helemaal. Een paar jaar later stonden wij op Pukkelpop en kwam hij daar optreden en dan denk je: ja, dat is ‘m!”, lachte de coach.

Joran kiest voor zijn Blind Audition meteen voor een moeilijk nummer: ‘Idontwannabeyouanymore’ van Billie Eilish. Hij heeft hoorbaar last van zenuwen, maar coach Koen gelooft toch in zijn talent.

Margot werd ingeschreven door haar vriendin Annelies, die zelf ook haar kans waagt. Margot kiest voor het prachtige ‘Lost Without You’ van Freya Riding, maar helaas draait geen van de coaches voor haar om.

Dan is het de beurt aan Annelies, die volledig haar eigen ding doet met ‘Hotline Bling’ van Drake. Het duurt dan ook niet lang voor de vier stoelen draaien. Uiteindelijk blijft Annelies bij haar eerste keuze: Natalia.

Country-fan Yelle en zijn gitaar zorgen voor het yiha-momentje van de avond! Voor zijn Blind Audition brengt hij ‘Folsom Prison Blues’ van Johnny Cash. Helaas draait geen van de coaches om.

Reinier begeleidt zichzelf op gitaar en kiest voor ‘Heart of Gold’ van Neil Young. Hij wil anderen vooral vrolijk maken met zijn muziek. Werkt deze tactiek ook bij de coaches? Zowel Koen als Natalia draaien om, maar Reinier kiest uiteindelijk voor de Clouseau-zanger.

Lotte schitterde al in de hoofdrol in de musical Annie. Geen wonder dat ze ook nu voor een nummer uit de musicalfilm ‘The Greatest Showman’ kiest: ‘A Million Dreams’ van P!nk. Helaas draait geen enkele van de coaches voor haar om.

Zonde, vindt Laura Tesoro, dus nodigt ze Lotte uit om mee naar The Comeback Stage te komen. Volg alles van ‘The Comeback Stage’ op VTM GO.

Wanneer Tourist zijn stoel draait voor Gwen haar Blind Audition is de opluchting duidelijk groot! De zingende boekhouder schiet met haar cover van ‘100 Days, 100 Nights’ van Sharon Jones & The Dap-Kings recht tot in de Knockouts.

Anna is geen onbekende voor Natalia. Een paar jaar geleden zat ze namelijk in haar team bij The Voice Kids. Vanavond zet ze een super straffe Blind Audition neer met ‘Don’t Worry About Me’ van Frances. De coaches zijn allemaal onder de indruk, maar uiteindelijk kiest Anna - die de rollen even omdraaide - toch voor Niels.

Alsof een Blind Audition nog niet stresserend genoeg is, kiest Nanou ook nog eens voor een moeilijk nummer als ‘I’m Not The Only One’ van Sam Smith. Gelukkig weet ze Niels te overtuigen en mag ze mee naar de Knockouts.

De hits van Billie Eilish zijn populair, zo blijkt. Maar niet iedereen doet er zo zijn eigen ding mee als Thomas. Hij brengt een compleet eigenzinnige versie van ‘bad guy’ en weet daarmee alle coaches te charmeren. Toch kiest hij uiteindelijk voor Tourist.

Laura probeert via ‘The Voice van Vlaanderen’ haar zelfvertrouwen een boost te geven. Ze begint zenuwachtig aan haar Blind Audition met een cover van ‘Watch’ van Billie Eilish. Gelukkig is coach Tourist overtuigd van haar zangtalent.

Louise brengt haar eigen jazzy-versie van ‘Finesse’ van Bruno Mars. “Een leuke verademing” aldus Natalia. Zij is ook de gelukzak die Louise mee naar de Knockouts mag nemen.

