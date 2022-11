“Een BV die zichzelf moet voorstellen, dat kom je niet vaak tegen”: Julie Van den Steen en Jens Dendoncker presenteren samen ‘Even Goede Vrienden’

TVIs één plus één drie? Vullen een Miss België en een financieel journalist elkaar perfect aan? Julie Van den Steen (30) en Jens Dendoncker (32) stellen verrassende BV-duo’s op de proef in het nieuwe VTM-programma ‘Even Goede Vrienden’. Een rollercoaster van een quiz, en daarbij ook een rollercoaster van een najaar voor Jens. Zijn agenda zit tegenwoordig - na een pauze voor zijn mentale gezondheid - weer propvol. “Het is een beetje veel. Natuurlijk probeer ik ook nog zorg te dragen voor mezelf.”