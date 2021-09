Een bizarre bekentenis, veel tranen, en de eerste barsten: dit was aflevering 5 van ‘Temptation Island: Love or Leave’

TVWe zijn alweer aanbeland bij aflevering vijf van ‘Temptation Island: Love or Leave’. Intussen zit het eerste vuurkamp - we zullen je nooit vergeten, Lisa - bij de dames erop, mét de nodige emoties bij Donna en Delphine. Vandaag is het in aflevering vijf de beurt aan de heren om beelden te bekijken van hun partners. Spoiler: #dramaisnotacrime is volop van toepassing!

Voor wie het vergeten was: vorige week was niet alleen te zien hoe Aylin en Efrain hun intrede maakten in de respectievelijke villa’s, de dames kregen meteen ook hun eerste vuurkamp voorgeschoteld. Hoewel geen van de dames echt blij is met wat ze te zien krijgen, is het vooral ‘gewoon Donna’ die door het lint gaat. Hoewel Nico in onze ogen niets verkeerds doet, stelt ‘gewoon Donna’ dat hij haar te k*kken heeft gezet - insert poop emoji -, en heeft ze het gevoel dat hij hun relatie niet serieus neemt. Wat uiteraard voor traantjes zorgt.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Aylin wordt getroost door Fatih. © SBS

Aylin krijgt het eveneens moeilijk wanneer ze terug in de villa is. Gelukkig is Fatih er om haar te troosten. “Ik had niet verwacht dat de deur nu al openstaat om opnieuw een player te zijn”, snikt ze. Ook de volgende ochtend klikt het nog steeds tussen hen beiden. “Hij snapt dat Turken wat dramatischer zijn”, legt Aylin die band uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vervolgens gaat ons Delphine ‘gewoon Donna’ troosten. Allez ja, ‘t is te zeggen: sommige mensen zouden dat eerder omschrijven als opjutten. Ons Delphine is er gelukkig wel zeker van dat Nico ‘gewoon Donna’ niet zou bedriegen. Jep, dezelfde Nico die tijdens z’n passage in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ doodleuk vertelde dat hij al z’n partners bedrogen heeft. Wat ‘gewoon Donna’ uiteraard weet.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': feest in de mannenvilla. © SBS

In de mannenvilla zijn ze zich ondertussen van geen kwaad bewust en is het alweer feest. Daarbij lijkt Efrain inderdaad niet goed te beseffen dat hij dit keer niet naar Tempteesjon gekomen is als verleider, maar wel als koppelhelft. Zo heeft hij bijzonder veel interesse in de Belgische single Laure. Meer zelfs: hij omschrijft haar als een bloem die hij water moet geven. Euhm...

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert en Chelsy. © SBS

Gelukkig is Bert er nog. Die steekt tegen vrijgezel Chelsy een hele uitleg af over hoe geweldig ons Delphine is. Wij zouden eveneens moeite hebben om onze verveling te verstoppen.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': ons Delphine doet een opmerkelijke bekentenis... © SBS

Waarna de camera (uiteraard) switcht naar ons Delphine, die een opmerkelijke ontboezeming doet. Zij vertelt dat ze op een bepaald moment een camera in huis had opgehangen om Bert te controleren. Waarbij zelfs de singles niet kunnen doen alsof ze dat normaal vinden. Snappen we.

Ze proberen de meubelen alsnog te redden door ons Delphine gelijk te geven wanneer het over die beelden gaat. Daarop was niets te zien, behalve dan een masturberende Bert. Iets dat ons Delphine niet vindt kunnen, en waar de singles ook van beweren dat het too much is.

Ons Delphine heeft de volgende ochtend gelukkig wel een helder momentje. Hoewel Bert op de getoonde beelden niets verkeerd deed, was het voor haar toch voldoende om door het lint te gaan. “Ik ga hem nooit kunnen geven wat hij nodig heeft”, beseft ze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Presley en Nico. © SBS

Vervolgens mag Nico nog eens vertellen dat hij met Presley de beste klik heeft, terwijl ‘gewoon Donna’ tegenover vrijgezel Valentino blijft volhouden dat haar reactie voor, tijdens en na het vuurkamp van de dames terecht is.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': presentatrice Monica Geuze en de dames. © SBS

Na die ochtendlijke beslommeringen, komen presentatoren Monica en Viktor langs. Voor Aylin en Efrain betekent dit goed nieuws, want zij mogen op date. No surprises there: Aylin kiest voor Fatih, Efrain voor Laure. “Met jou zou ik wel wat kunnen”, vertelt Efrain tijdens hun date. Laura houdt het voorlopig echter op vriendschap, tot grote verrassing van Efrain. Boontje, loontje, anyone? Zeker wanneer het tussen Aylin en Fatih wél beter lijkt te klikken tijdens hun cocktaildate...

De heren krijgen trouwens van presentator Viktor Verhulst te horen dat ze ‘s avonds hun eerste vuurkamp op de agenda hebben staan. We willen van de gelegenheid nog eens gebruik maken om Lisa (die van Merijn indertijd) te bedanken voor deze geweldige verspreking, én ook wederom een kleine shout out te geven aan deze productie. Zij kwamen namelijk op het geniale idee om de singles ook naar de vuurkampbeelden te laten kijken.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de lamp van Nico gaat branden. © SBS

Voor we overschakelen naar het vuurkamp, krijgen we nog te zien hoe plots de lamp gaat branden bij Nico. Waarop hij een vat vol stress wordt. Gelukkig is er de wijze raad van Efrain: “Laten we gewoon stoppen met denken.” Iets dat wij rond een uur of tien vanavond ook zullen doen, na het nuttigen van enkele gin-tonics.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de heren op hun eerste kampvuur. © SBS

En dan is het vuurkamptijd! Efrain krijgt als eerste een beeld te zien van Aylin en haar cocktaildate met Fatih. Hoewel daar niets ergs is gebeurd, is de Nederlander niet opgezet met wat hij ziet. Zo stoort het hem dat z’n vriendin meer dan twee glazen heeft gedronken, én dat ze gewag maakt van een klik met de 26-jarige Belg. “Het voelt alsof ze me vergeten is”, klinkt het. Wij voelen vooral een gevalletje van ‘twee maten, twee gewichten’, net als Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Daarna is het de beurt aan Bert. Hij moet aan ons Delphine bewijzen dat hij de aandacht van andere vrouwen aankan. Hij krijgt als eerste beeld te zien dat z’n wederhelft hem niet mist, waarna het crescendo gaat met het ‘camera in huis’-fragment. Hoewel die passage duidelijk binnenkomt, besluit Bert om geen commentaar te geven. “Ik wil geen dingen zeggen waar ik later spijt van krijg”, klinkt het. Waarop hij van zichzelf een moderne martelaar maakt. “Ik zie haar nog altijd doodgraag, en dat zal niet veranderen. Als zij niet kan veranderen, leer ik daarmee leven.” EUHM, HALLO? Kan iemand Bert tegen zichzelf beschermen alsjeblieft? #FreeBertney

Als derde is het tijd voor Wouter om zijn fragment te bekijken. Daarop is te zien hoe Julia aan het sporten is met Joop. Haar uitspraak “dat genoeg mannen haar als een prinses kunnen behandelen”, is voor Wouter klaarblijkelijk een wake-upcall.

Last but not least: Nico die beelden van ‘gewoon Donna’ mag aanschouwen. Zij is bijzonder hard voor Nico, en benadrukt dat hij vanaf nu mag doen wat hij wil. “Ik ben alleen”, klinkt het. Nico probeert rustig te blijven, maar is duidelijk verrast door wat hij net te zien kreeg. “Dit is geen leuk nieuws. Ik heb volgens mij toch niet echt iets verkeerds gedaan. Ik zie haar graag, maar als dit is wat ze wilt: so be it. Maar ik aanvaard dit nog niet: ik had nooit gedacht dat het na het eerste kampvuur al gedaan zou zijn.”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de vrouwelijke singles kijken ook naar de beelden. © SBS

Ook de single ladies mogen - zoals gezegd - meekijken. Ook bij hen zorgen de uitspraken van ‘gewoon Donna’ en ons Delphine voor heel wat ophef. Over laatstgenoemde is de consensus al snel dat het “een raar wijf” is. Niet onze woorden.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de heren keren terug naar de villa. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waarna we worden teruggeflitst naar de autorit van de boys. Bert is er niet van gediend dat ons Delphine hem gefilmd heeft terwijl hij masturbeerde. Waarop hij deze poëtische uitspraak doet: “Heeft ze soms liever dat ik mijn fluit in iedere kut steek?” Again: Niet onze woorden.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Bert bespreekt z'n gevoelens met single Chelsy. © SBS

“Ik voel me zoals een stuk huisvuil, waar nog eens een hele grote emmer is over gekapt. En dat nu klaar staat om meegenomen te worden door de vuilkar, en vervangen te worden”, reageert een emotionele Bert. Waarop single Chelsy hem toch peptalk geeft. “Ze heeft jou in een tunnel gestopt”, klinkt het. “Dit slaagt helemaal nergens op. Jij bent super.”

“Alleen mijn fout tellen in deze relatie, ik snap het niet”, vertelt een huilende Bert. “Ik ben echt gekwetst.” Ook de Nederlandse vrijgezel Kim wil hem oppeppen. “Ik zie één groot probleem, en dat is zij.” En daar is ook Twitter het mee eens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': tranen bij Efrain. © SBS

Dan volgen - verrassend genoeg - ook tranen bij Efrain. “Ik ben gewoon echt verliefd op Aylin”, klinkt het. Benieuwd of hij z’n knappe vriendin daar de komende afleveringen alsnog van kan overtuigen...

HOE DAN OOK: wij kunnen nu al niet meer wachten tot volgende week vrijdag. Zo heeft het er niet alleen alle schijn van dat Nico een scheve schaats gaat rijden, ook lijkt de bom definitief te barsten tussen ons Delphine en Bert. #TeamRamptoerismeForTheWin

Tot volgende week!

LEES OOK